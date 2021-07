Το κύκνειο άσμα των Led Zeppelin (vid)

Η τελευταία συναυλία των Led Zeppelin και ο θάνατος που έφερε την διάλυση της μυθικής αγγλικής μπάντας.

Η 7η Ιουλίου θεωρείται μια ημερομηνία ορόσημο για τη ροκ μουσική. Εκείνο το βράδυ του 1980, οι Led Zeppelin έπαιξαν για τελευταία φορά και οι τέσσερις μαζί μπροστά σε κοινό. Η συναυλία στο «Eissporthalle» του Δυτικού Βερολίνου στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής περιοδείας τους αποτέλεσε ουσιαστικό το κύκνειο άσμα των θρύλων της ροκ.

Εκείνη την εποχή οι Led Zeppelin βρίσκονταν σε περιοδεία στην Ευρώπη για την προώθηση του άλμπουμ «In Through the Out Door». Στο Βερολίνο έμελλε να γραφτεί ο επίλογος της μπάντας.

Λίγες μέρες νωρίτερα οι Robert Plant, Jimmy Page και John Paul Jones είδαν τον Jonh Bonham να καταρρέει στη Νυρεμβέργη, λίγο μετά την έναρξη της συναυλίας τους. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με την επίσημη αιτία της αδιαθεσίας του να είναι η τροφική δηλητηρίαση, ωστόσο όλοι γνώριζαν για τον εθισμό του στο αλκοόλ. Ήταν το πρώτο καμπανάκι για τι θα επακολουθούσε.

Το βράδυ της 7ης Ιουλίου οι Led Zeppelin έκλειναν την περιοδεία τους στο Βερολίνο και έπειτα από 2,5 μήνες θα ανανέωναν το ραντεβού τους για μια νέα περιοδεία στη Βόρεια Αμερική. Η μοίρα όμως είχε άλλα σχέδια.

Στις 24 Σεπεμβρίου 1980 ο John Bonham βρισκόταν από νωρίς στο σπίτι του Robert Plant. Ο ντράμερ των Led Zeppelin είχε ξεκινήσει να πίνει μετά το μεσημεριανό και σταμάτησε τα μεσάνυχτα. Τον πήρε ο ύπνος έχοντας καταναλώσει πάνω από 40 σφηνάκια βότκας. Την επομένη ο John Paul Jones και ο μάνατζερ για τις περιοδείες της μπάντας, τον βρήκαν νεκρό από αναρρόφηση του εμετού του, σε ηλικία 32 ετών.

Η συναυλία της 7ης Ιουλίου ήταν και η τελευταία των Led Zeppelin. Μετά τον θάνατό του αποφάσισαν να διαλυθούν, καθώς πέραν του συναισθηματικού κομματιού, γνώριζαν ότι κανένας δεν θα μπορούσε να αντικαταστήσει το κενό του.

Οι Led Zeppelin ξαναβρέθηκαν και οι τρεις πάνω στη σκηνή στις 13 Ιουλίου 1985 για μικρής διάρκεια συναυλία στη Φιλαντέλφεια για φιλανθρωπικούς σκοπούς και τρία χρόνια αργότερα, στις 14 Μαϊου 1988 για την 40η επέτειο της δισκογραφική εταιρείας «Atlanitc», με τον γιο του Τζον Μπόναμ, Τζέισον, στα τύμπανα.

Στις 11 Δεκεμβρίου 2007 εμφανίστηκαν για πρώτη φορά έπειτα από 19 χρόνια, στην «Ο2 Arena» του Λονδίνου, μπροστά σε 20.000 θαυμαστές τους. Ήταν η τελευταία επίσημη συναυλία τους και στη θέση Μπόναμ, έπαιξε ο γιος του, Τζέισον. Η ηχογράφηση της συναυλίας κυκλοφόρησε στις 19 Νοεμβρίου του 2012, με τίτλο «Celebration Day», ανεβαίνοντας για άλλη μια φορά στο Top-10 και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού