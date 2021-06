Υποστήριξη Bluetooth για το inflight entertainment στα νέα αεροσκάφη της United Airlines (pics, vid)

Επιτέλους υποστήριξη όλων των ασύρματων ακουστικών στη νέα εποχή της United Airlines.

H United Airlines ανακοίνωσε τη νέα σειρά Boeing 737 Max 8 αεροσκαφών της, στα οποία έρχεται και ένα σημαντικό χαρακτηριστικό: η υποστήριξη Bluetooth ακουστικών. =

Με αυτήν τα την κίνηση, η εταιρεία θα προσφέρει όλο το περιεχόμενο του inflight entertainment στα ασύρματα ακουστικά όλων των επιβατών, χωρίς να χρειάζεται πλέον να αξιοποιούν τα παλιάς τεχνολογίας ενσύρματα σετ που μοιράζονταν σε μερικές πτήσεις ή να πρέπει να βρουν μόνοι τους κάποια λύση.

Μέσα σε όλα, τα νέα αεροσκάφη θα έχουν και μεγαλύτερες οθόνες που θα πάνε στις 10-13 ίντσες. Η επιλογή αυτή θα δοθεί σε πτήσεις που θα ξεκινήσουν μέσα στο καλοκαίρι. Δείτε ένα δείγμα, μέσα από τα παρακάτω tweets δημοσιογράφου που βρέθηκε σε σχετική εκδήλωση της εταιρείας.

The main attraction of @united's new interior is the new @PanasonicAero seatback IFE system. It finally offers one of the overall most requested passenger items: BLUETOOTH AUDIO. Narrowbody aircraft with these screens will finally make it a reality. #PaxEx pic.twitter.com/tD004G4x7c