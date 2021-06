Στο Πόρτλαντ λιώνουν οι δρόμοι και τα καλώδια από τον καύσωνα (pics)

Στο Πόρτλαντ για 3η μέρα η θερμοκρασία κάνει ρεκόρ προς τα πάνω (46 βαθμοί) και οι δρόμοι... λιώνουν.

Όλος ο πλανήτης «υποφέρει» από τον καύσωνα, στον Καναδά έχουν ρεκόρ θανάτων από τη ζέστη και τη θερμοπληξία, ενώ στο Πόρτλαντ, το οποίο για τρίτη μέρα μαστίζεται από θερμοκρασία ρεκόρ (46 βαθμούς της κλίμακας ρίχτερ, 116 φαρενάιτ) έφτασα στο σημείο να λιώνουν οι… υποδομές της πόλης.

Here's a look at the work happening on SR 544, milepost 7 near Everson. Crews are working on repairs and have the highway closed at this time. pic.twitter.com/7buT2X0YRa — WSDOT North (@wsdot_north) June 28, 2021

Τα media της πόλης δημοσίευσαν φωτογραφίες με την άσφαλτο να λιώνει και να «ανοίγει» όπως γίνεται μετά από ισχυρούς σεισμούς, ενώ ανακοινώθηκε η διακοπή της λειτουργίας του τραμ, καθώς έλιωσαν τα καλώδια του ηλεκτρικού ρεύματος.

In case you're wondering why we're canceling service for the day, here's what the heat is doing to our power cables. pic.twitter.com/EqbKUgCJ3K

— Portland Streetcar (@PDXStreetcar) June 27, 2021