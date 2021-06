Η αστυνομία ψάχνει δυο νεαρούς για παρενόχληση του Άγγλου... Τσιόδρα, ύστερα από βίντεο που ανάρτησαν (pics & vid)

«Έκρηξη» από τους Άγγλους Βουλευτές που χαρακτήρισαν το περιστατικό «αηδιαστικό» και «απαίσιο».

Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα των αστυνομικών στην Αγγλία, οι οποίοι έχουν όλα τα στοιχεία και αναζητούν δύο νεαρούς με επιθετική-ειρωνική διάθεση που πήγαν να αγκαλιάσουν και δεν άφηναν, τον επικεφαλή γιατρό της Αγγλίας Κρις Ουάιτι.

Ο Ουάιτι ήταν εξ αρχής στην πρώτη γραμμή της δημόσιας καθοδήγησης για την πανδημία του κορονοϊού. Ο Άγγλος… Τσιόδρας για να καταλάβετε.

Σε ένα βιντεάκι 20 δευτερολέπτων που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, δείχνει δύο νεαρούς που γελάνε και πάνε να τον πιάσουν, με τον έναν να λέει “μια φωτογραφία”. Ο γιατρός θέλει να απεμπλακεί ενώ μια φωνή από μακριά, ακούγεται να λέει: «Αφήστε τον κύριο».

Η αστυνομία ερευνά το περιστατικό που έλαβε χώρα στο St James's Park του Λονδίνου. Η Μητροπολιτική Αστυνομία μάλιστα σε tweet της ανέφερε: «Οι αξιωματικοί μίλησαν με όλους τους εμπλεκόμενους από εκείνη τη στιγμή και έχουν ληφθεί όλα τα στοιχεία τους. Είμαστε σε επαφή με το θύμα και η έρευνα συνεχίζεται».

Το βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media και έχει ειρωνική και κοροιδευτική διάθεση, προκάλεσε την έντονη αντίδραση, σε έναν αριθμό βουλευτών που έσπευσαν να καταδικάσουν το συμβάν και ζητούν αστυνομική προστασία για βασικούς επιστημονικούς συμβούλους κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Ο υπουργός Nadhim Zahawi έγραψε στο Twitter: «Αυτό είναι αηδιαστικό και αυτοί οι κακοποιοί πρέπει να συλληφθούν και να κατηγορηθούν. Μηδενική ανοχή για την παρενόχληση δημόσιου λειτουργού»!

I won’t share the Chris Whitty being abused video, but I know that if he was the statue of someone with a dubious past, he would have a dozen strong security detail

The offenders were radicalised by others - they share the blame