Η αγγελία που έγινε viral στην Ινδία: «Ζητείται για γαμπρός μοναχογιός που να μην... αερίζεται και να μην ρεύεται» (pic)

Μια αγγελία γάμου σε εφημερίδα της Ινδίας κατάφερε να γίνει viral με το περιεχόμενό της, προκαλώντας παράλληλα αντιδράσεις, λόγω των συντηρητικών θέσεων που επικρατούν στη χώρα.

Χαμός έχει προκαλέσει μια αγγελία γάμου σε μια από τις πιο γνωστές εφημερίδες της Ινδίας. Την αγγελία φέρεται να έχει αποστείλει μια άνω των 30 ετών φεμινίστρια με δυναμικές απόψεις και piercing, που δουλεύει στο δημόσιο και είναι κατά του καπιταλισμού.

Η συγκεκριμένη λοιπόν επιθυμεί για σύντροφο «όμορφο και γυμνασμένο άνδρα, από 25 έως 28 ετών, μοναχογιό με στρωμένη επιχείρηση, μπανγκαλόου και μεγάλη φάρμα. Θα πρέπει να ξέρει να μαγειρεύει, ενώ απαγορεύεται να πέρδεται και να ρεύεται!

Did someone put out a matrimonial ad for me pic.twitter.com/DKsbk0iijT