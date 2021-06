Τρεις αδελφές στις ΗΠΑ γεννήθηκαν με τέσσερα λεπτά διαφορά και τώρα περιμένουν όλες παιδί (vid)

Η ιστορία των τρίδυμων κοριτσιών από το Λος Άντζελες έχει τραβήξει τα φώτα της δημοσιότητας στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

Μια συγκλονιστική ιστορία είδε το φως της δημοσιότητας στην Καλιφόρνια. Οι τρίδυμες Τζίνα, Νίνα και Βικτώρια γεννήθηκαν με τέσσερα λεπτά διαφορά η μία από την άλλη και τώρα ετοιμάζονται και οι τρεις να φέρουν στον κόσμο τα παιδιά τους, δύο αγοράκια και ένα κοριτσάκι.

Οι τρεις αδελφές είναι γνωστές στις ΗΠΑ ως Tran Triplets. Μέσα στους επόμενους τέσσερις μήνες περιμένουν τα μωρά τους.

BUILT-IN BESTIES: The Tran triplets were born just four minutes apart, and now the Orange County sisters are celebrating another milestone together https://t.co/QNBVChFWJ5