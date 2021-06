Το FBI ψάχνει μυστηριώδες drone που κυνηγούσαν ελικόπτερα και… εξαφανίστηκε!

Μπήκε σε αεροπορική στρατιωτική βάση, το κυνήγησαν σε υψηλές ταχύτητες, αλλά χάθηκε μέσα στη νύχτα.

Υπό την έρευνα του FBI βρίσκεται ένα μυστηριώδες drone το οποίο “κυνήγησαν” στον ουρανό της Αριζόνα, αλλά το… έχασαν.

Το περιστατικό έγινε αντιληπτό από ένα ελικόπτερο προστασίας των συνόρων, το οποίο ειδοποίησε τις αρχές, αναφέροντας πως ένα αεροσκάφος πετούσε πολύ κοντά τους.

Το σκηνικό εντάθηκε μέσα σε μια ώρα δύο ελικόπτερα να κυνηγούν το μυστηριώδες drone, φτάνοντας σε ταχύτητες ως και 100mph.

Το drone, λέγεται πως είχε εισέλθει στον στρατιωτικό εναέριο χώρο στην αεροπορική βάση David-Monthan, ωστόσο σύντομα εξαφανίστηκε βορειοδυτικά στην πόλη και οι αρχές δεν μπόρεσαν να εντοπίσουν ποιος χειριζόταν το drone.

Η αστυνομία χρησιμοποίησε γυαλιά νυχτερινής όρασης, αλλά δεν μπόρεσαν να δουν σωστά το drone λόγω ενός μεγάλου πράσινου φωτός στο κάτω μέρος του. Αναφέρθηκε ότι ήταν «υψηλής ισχύος» και «αρκετά τροποποιημένο».

Το FBI ανέφερε για το περιστατικό: «Αν και το drone δεν έφτασε σε άμεση επαφή με αεροπλάνο, ούτε ανάγκασε τον πιλότο σε κάποια αποφυγή ελιγμών, οι ενέργειες είναι παράνομες και εξαιρετικά επικίνδυνες».

Ο χειριστής του θα αντιμετωπίσει ομοσπονδιακές ποινικές διώξεις αν εντοπιστεί ποτέ.

The FBI is investigating the near-miss of a high powered drone and a @CBPArizona helicopter near Davis-Monthan Air Force Base. The special agent I just interviewed says this is the first of its kind case in #Tucson. @KOLDNews @whatsuptucson pic.twitter.com/WoSMuh8oX2