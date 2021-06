Διαθέσιμο τώρα το demo του PES 2022 (vid)

Από το πουθενά, η Konami ρίχνει στην αγορά το demo του φετινού ποδοσφαιρικού της game.

Χωρίς να προειδοποιήσει καν ή να βγάλει κάποια σχετική ανακοίνωση, η Konami έκανε διαθέσιμο το πρώτο demo του PES 2022. Μάλιστα, το βάπτισε “New Football Game Online Performance Test” και θα το βρείτε με αυτήν την ονομασία στο PlayStation Store για PS4 και PS5 και στο Xbox Store για Xbox One, Xbox Series X και Xbox Series S. Δεν απαιτείται συνδρομή PS Plus ή Xbox Live Gold και το demo θα είναι διαθέσιμο έως και τις 8 Ιουλίου.

Μπορείτε να δείτε ένα πρώτο δείγμα από το gameplay του PES 2022, μέσα από το παρακάτω video που φιλοξενεί έναν αγώνα μεταξύ Manchester United και Bayern Munich.

Όπως τονίζει η ιαπωνική εταιρεία, πρόκειται για ένα αρκετά περιορισμένο demo που απλά δίνει μια πρώτη γεύση του τι έρχεται στο φετινό PES. Στόχος αυτής της δοκιμαστικής έκδοσης είναι να τεστάρει η Konami το κομμάτι του online matchmaking και της επικοινωνίας με τους servers.

Το παιχνίδι χρησιμοποιεί την Unreal Engine και στο demo μπορείτε να βρείτε τις Manchester United, Bayern Munich, Juventus και Barcelona με ένα ρόστερ 22 ποδοσφαιριστών έκαστη. Υποστηρίζεται μάλιστα cross-gen play, δηλαδή μπορούν να παίξουν online παίκτες PS4 και PS5 και παίκτες Xbox One και Xbox Series X/S.