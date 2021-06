Η συγκλονιστική στιγμή που ένα παιδί βγαίνει ζωντανό από τα συντρίμμια στο Μαϊάμι (vid)

Οι διασώστες κατάφεραν να βγάλουν ζωντανό ένα παιχνίδι από τα συντρίμμια του κτιρίου που κατάρρευσε στο Μαϊάμι.

Με τα μάτια καρφωμένα στο Μαϊάμι είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και ένα μεγάλο κομμάτι του πλανήτη.

Εκεί κατέρρευσε ένα κτίριο 12 ορόφων που ανήκει στο συγκρότημα Champlain Towers, στην Collins Avenue, κοντά στην παραλία του Μαϊάμι.

Προς το παρόν δεν έχει γίνει γνωστό αν υπάρχουν τραυματίες ή θύματα, όμως οι κάμερες κατέγραψαν τη στιγμή που οι διασώστες βγάζουν από τα συντρίμμια ένα νέο παιδί.

NEW: Video captured by NBC 6 shows the moment a minor is pulled alive from partially collapsed condo building in Surfside, Florida pic.twitter.com/jxFU5KxH8J