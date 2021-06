Κάποιος κατάφερε να συλλέξει όλες τις εκδόσεις της Memory Card του πρώτου PlayStation! (pics)

Απίστευτο επίτευγμα από έναν φανατικό του PlayStation και μανιώδη συλλέκτη.

Εικόνα: Simon Lock, Twitter

Τι στιγμή που το PS5 σπάει το ένα ρεκόρ πίσω από το άλλο, ένας χρήστης κατάφερε να φτιάξει την απόλυτη συλλογή καρτών μνήμης του πρώτου PlayStation. Κατά τη διάρκεια «ζωής» της κονσόλας εμφανίστηκαν διάφορες εκδόσεις καρτών σε πολλά χρώματα, άλλες με ημιδιάφανο κάλυμμα και κάποιες που πωλούνταν μόνο από συγκεκριμένα καταστήματα.

Ο Simon “Aergan” Lock δημοσίευσε το επίτευγμά του που περιλαμβάνει όλες τις επίσημες εκδοχές του περιφερειακού που κυκλοφόρησαν με την κωδική ονομασία SCPH-1020 σε διάφορες αγορές του πλανήτη. Η χωρητικότητα αυτών των καρτών ήταν μόλις 128kb χωριζόταν σε blocks. Μέσα από ένα ειδικό μενού στην κονσόλα, ο χρήστης έβλεπε πόσα blocks «πιάνει» κάθε save και μπορούσε να κάνει τις σχετικές αντιγραφές/διαγραφές.

I *think* this is the retail SCPH-1020 #Memorycard collection now complete?



(Not inc. a couple of special edition colours that were promotion items in specific regions or the Yaroze Access card)

PocketStations included here because PocketStations.



Quite pleased :)#PlayStation pic.twitter.com/BDsJQs4ypm