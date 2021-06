Tα top running παπούτσια για το καλοκαίρι 2021

Το τρέξιμο είναι πιο «hot» από ποτέ. Και θα γίνει ακόμα πιο «καυτό», τώρα που μπήκε το καλοκαίρι!

Μπορεί να μην το ‘χες σκεφτεί ποτέ, αλλά οι υψηλές θερμοκρασίες επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό τις επιδόσεις των running sessions σου.

Είτε ξεκινάς τώρα την προσπάθειά σου, είτε νιώθεις ότι έχεις «τερματίσει» τα κοντέρ, ένα νέο καλοκαιρινό ζευγάρι παπούτσια για τρέξιμο, είναι ό,τι πρέπει για να boost-άρει τις επιδόσεις των summer workout σου! Για αυτόν τον λόγο, μαζέψαμε μερικά από τα καλύτερα running παπούτσια για το καλοκαίρι 2021 που «κυκλοφορούν» και στα παρουσιάζουμε:

New Balance Fresh Foam 1080v11

Ετοιμάσου να δεις τις επιδόσεις σου να εκτινάσσονται, με τα παπούτσια για τρέξιμο New Balance Fresh Foam 1080v11! Τα running παπούτσια της ΝΒ, είναι ενισχυμένα με πρωτοποριακό ευλύγιστο επάνω μέρος, που αγκαλιάζει με φυσικό τρόπο το πέλμα σου. Νιώσε την ενδιάμεση σόλα με τεχνολογία Fresh Foam, να σου προσφέρει μια πραγματικά ανάλαφρη διαδρομή, όσο το Ultra Heel design θα φροντίζει να παραμείνεις σταθερός/-ή καθ’ όλη τη διάρκεια των running sessions σου.

-Ευλύγιστο επάνω μέρος με φυσική εφαρμογή, σαν κάλτσα

-Συνθετικό, πλεκτό και mesh επάνω μέρος

-Ενδιάμεση σόλα με τεχνολογία Fresh Foam, για μοναδική αντικραδασμική προστασία και ανάλαφρη αίσθηση

-Εσωτερικός πάτος Ortholite

-Ultra Heel design που ασφαλίζει με ακρίβεια τη φτέρνα για απόλυτη στήριξη

-Εξωτερική σόλα από καουτσούκ

-Δέσιμο με κορδόνια

-Drop: 8 mm

-Βάρος: 263 g / 230 g

adidas Performance ULTRABOOST 21

Οι επιδόσεις σου δε θα ‘ναι ποτέ οι ίδιες, μόλις δοκιμάσεις τα παπούτσια για τρέξιμο adidas Ultraboost 21! Tο eco-friendly running παπούτσι, γεμίζει κάθε μέρα σου στο πάρκο με αυτοπεποίθηση, χάρη στην ενδιάμεση σόλα με 6% περισσότερες κάψουλες Boost και την ελαστική εξωτερική σόλα Stretchweb με καουτσούκ Continental™. Νιώσε το υφασμάτινο επάνω μέρος με το απαλό adidas Primeknit+, να αγκαλιάζει τα πέλματά σου. Το σύστημα Linear Energy Push σου χαρίζει extra ενέργεια σε κάθε βήμα, και υποστήριξη στο μπροστινό και το μεσαίο τμήμα του ποδιού.

-Υφασμάτινο επάνω μέρος από adidas Primeknit+

-Torsion System για σταθερότητα

-Ενδιάμεση σόλα Boost

-Primeblue

-Εξωτερική σόλα Stretchweb με καουτσούκ Continental™

-Δέσιμο με κορδόνια



Nike Air Zoom Pegasus 38

«Εκτόξευσε» τις επιδόσεις στις διαδρομές σου, με τα παπούτσια Nike Air Zoom Pegasus 38! Τα running παπούτσια, διαθέτουν mesh επάνω μέρος, που βοηθάει τα πέλματα να αναπνέουν. Η ειδική τους σχεδίαση, προσφέρει ακριβώς την αντικραδασμική προστασία που χρειάζεσαι για το τρέξιμο. Νιώσε τη διπλάσια μονάδα Air Zoom, να δίνει τρομερή αναπήδηση στα running sessions σου.

-Η φαρδύτερη σχεδίαση στο μπροστινό μέρος προσφέρει περισσότερο χώρο για τα δάχτυλα των ποδιών, ενώ η εφαρμογή του παπουτσιού διατηρεί την άνετη αίσθηση που περιμένεις από το Pegasus

-Το διχτυωτό υλικό στο επάνω μέρος εξασφαλίζει αεριζόμενη εφαρμογή και απαλή αίσθηση που ακολουθεί την κίνηση του ποδιού για άριστο σχήμα και εφαρμογή

-Ο αφρός Nike React είναι ανάλαφρος, ελαστικός και ανθεκτικός

-Ο περισσότερος αφρός χαρίζει καλύτερη αντικραδασμική προστασία χωρίς πρόσθετο όγκο

-Βελτιστοποιημένη μονάδα Zoom Air στο μπροστινό μέρος για να προσφέρει πιο απαλή αίσθηση και μεγαλύτερη αναπήδηση σε κάθε βήμα

-Είναι τοποθετημένη πιο κοντά στο πόδι για αίσθηση υψηλής απόκρισης

-Η ενίσχυση στο μέσο του πέλματος σφίγγει γύρω από το πόδι όταν δένεις τα κορδόνια, επιτρέποντας να επιλέγεις την εφαρμογή και την αίσθηση που προτιμάς

-Περισσότερος αφρός στη γλώσσα για άνετη και μαλακή αίσθηση

-Σόλα από καουτσούκ με περίπου 9% υλικό Nike Grind, το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε ελαφρές χρωματικές διακυμάνσεις



ASICS GEL-NIMBUS 23

Απόλαυσε τη διαδρομή σου, έχοντας πλούσια απορρόφηση κραδασμών και άνεση, με τα παπούτσια για τρέξιμο ASICS GEL-NIMBUS® 23! Τα running παπούτσια, είναι σχεδιασμένα για κάθε δρομέα που θέλει να αυξήσει τα χιλιόμετρα των session του, και διαθέτουν διαπνέον mesh υλικό, που παρέχει πλούσια διαπνοή. Ο εσωτερικός πάτος ORTHOLITE™ X-55, προσφέρει μια μοναδική εμπειρία στα run σου. Η τεχνολογία GEL® στο πίσω μέρος του παπουτσιού, απορροφά αποτελεσματικά τους κραδασμούς, ενώ η ενδιάμεση σόλα με τεχνολογία FLYTEFOAM® Propel, παρέχει τρομερή αναπήδηση.

-Σύστημα με τεχνολογία αντικραδασμικής προστασίας GEL®, στο οπίσθιο μέρος, που απορροφά τους κραδασμούς κατά την πρόσκρουση

-Ενδιάμεση σόλα με τεχνολογία FLYTEFOAM® Propel, για μοναδική αναπήδηση

-Τεχνολογία FLYTEFOAM® για αντικραδασμική προστασία υψηλής απόκρισης

-Εσωτερικός πάτος ORTHOLITE™ X-55

-3D SPACE CONSTRUCTION™, για ενισχυμένη εφαρμογή συμπίεσης

-Διχτυωτό υλικό πολλαπλών κατευθύνσεων, για ενισχυμένη διαπνοή και σταθερότητα

-Mesh επάνω μέρος, φτιαγμένο από ελαφριά, διαπνέοντα και ανακυκλώσιμα υλικά

-Ανακλαστικές λεπτομέρειες

-Δέσιμο με κορδόνια

-Drop: 10 mm / 13 mm

-Βάρος: 310 g /260 g

-Στήριξη: Neutral

ASICS Novablast

«Ανέβασε» ταχύτητα και απόλαυσε τη διαδρομή σου, έχοντας πλούσια απορρόφηση κραδασμών και άνεση, με τα παπούτσια για τρέξιμο ASICS NOVABLAST™! Σχεδιασμένα για κάθε δρομέα που θέλει να αυξήσει χιλιόμετρα, τα running παπούτσια διαθέτουν jacquard mesh επάνω μέρος, που χαρίζει πλούσια διαπνοή στα πέλματά σου. Νιώσε τη νέα ενδιάμεση σόλα με τεχνολογία FLYTEFOAM™ Blast, να απορροφά τους κραδασμούς και να σε ωθεί να ξεπεράσεις τα όριά σου. Οι ανακλαστικές λεπτομέρειες και το εντυπωσιακό design τους ολοκληρώνουν το workout style σου με μοναδικό τρόπο, και σου επιτρέπουν να τρέχεις σε συνθήκες χαμηλής φωτεινότητας, με περισσότερη ασφάλεια.

-Ζακάρ mesh επάνω μέρος

-Ενδιάμεση σόλα τεχνολογίας FLYTEFOAM™ Blast, για αντικραδασμική προστασία υψηλής απόκρισης

-Τεχνολογία FLYTEFOAM® Propel στη φτέρνα, για μοναδική αναπήδηση

-SPEVAFOAM 45 lasting

-Εσωτερικός πάτος από EVA

-Εξωτερική σόλα AHARPLUS®, τοποθετημένη σε στρατηγικά σημεία για να έρχεται σε απόλυτη επαφή της σόλας με το έδαφος, και 50% πιο ανθεκτική από τη standard AHAR®

-Εξωτερική σόλα από καουτσούκ AHAR® SPONGE

-Εσωτερικό heel counter

-Ανακλαστικές λεπτομέρειες

-Υλικά βιομάζας

-Δέσιμο με κορδόνια

-Στήριξη: Neutral

-Βάρος: 260 g / 220 g

-Drop: 10 mm

Under Armour HOVR Sonic 4

«Μάζεψε» χιλιόμετρα με το… τσουβάλι, χάρη στα παπούτσια για τρέξιμο Under Armour HOVR™ Sonic 4 Colorshift! Τα running παπούτσια της UA, είναι εξοπλισμένα με την πρωτοποριακή τεχνολογία UA HOVR™, χαρίζοντάς σου αίσθηση μηδενικής βαρύτητας. Δες αυτά τα παπούτσια σαν τον νέο running assistant σου, χάρη στη σύνδεσή τους με το UA MAPMYRUN™, που κρατάει αρχείο και αναλύει τις προπονήσεις σου.

-Σύνδεση με το UA MAPMYRUN™, που κρατάει αρχείο και αναλύει τις μετρήσεις σου

-Τεχνολογία UA HOVR™ που παρέχει αίσθηση μηδενικής βαρύτητας, για διατήρηση της ενέργειας και εξάλειψη της πρόσκρουσης

-Συμπιεσμένο mesh Energy Web περιέχει και διαμορφώνει τον αφρό UA HOVR™, για επιστροφή ενέργειας

-Ανάλαφρο mesh επάνω μέρος για ενισχυμένη διαπνοή

-Μοναδική κατασκευή στη γλώσσα που ενώνεται με ελαστικές ζώνες με τον εσωτερικό πάτο για άψογη εφαρμογή

-Εξωτερικό TPU heel counter για επιπρόσθετη υποστήριξη

-Αποσπώμενος εσωτερικός πάτος που προσαρμόζεται στο πέλμα, για εξατομικευμένη άνεση και αντικραδασμική προστασία

-Εξωτερική σόλα από καουτσούκ κάτω από το πέλμα και καουτσούκ υψηλής πρόσφυσης, τοποθετημένο κάτω από τη φτέρνα για να απορροφά τους κραδασμούς

-NEUTRAL: Για δρομείς που θέλουν ευλυγισία και αντικραδασμική προστασία

-Drop: 8 mm

-Βάρος: 281.2 g / 231.8 g

Nike Zoom Pegasus Turbo 2

Ανανεωμένη εμφάνιση και καλύτερες επιδόσεις, με τα παπούτσια για τρέξιμο Nike Zoom Pegasus Turbo 2! Τα running παπούτσια, διαθέτουν εξαιρετικά ελαφρύ επάνω μέρος και πρωτοποριακό αφρό, που σου εξασφαλίζουν υψηλή απόκριση στις προπονήσεις μεγάλων αποστάσεων! Νιώσε την ανάλαφρη ενδιάμεση σόλα Nike ZoomX, να επιστρέφει την ενέργεια που επενδύεις, περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο παπούτσι της Nike Running, και... έφυγες!

-Το επάνω μέρος από ανάγλυφο διχτυωτό και συνθετικό υλικό είναι πιο ελαφρύ από το προηγούμενο μοντέλο, ενώ χαρίζει εμφάνιση και αίσθηση αεριζόμενης εφαρμογής

-Εξαιρετικά ανάλαφρη ενδιάμεση σόλα Nike ZoomX για τη μεγαλύτερη επιστροφή ενέργειας από οποιοδήποτε άλλο παπούτσι της Nike Running

-Ο πρόσθετος αφρός εξασφαλίζει ανάλαφρη αντικραδασμική προστασία σε κάθε βήμα

-Η εξωτερική σόλα από καουτσούκ συμβάλλει στην απορρόφηση των προσκρούσεων και εξασφαλίζει πρόσφυση σε διαφορετικές επιφάνειες

-Ειδικά σχεδιασμένο κολάρο στη φτέρνα που έχει απομακρυνθεί από το πόδι για άνεση στην περιοχή του αχίλλειου τένοντα.

-Λοξή φτέρνα που βελτιστοποιεί την αρχική επαφή με το έδαφος για ομαλές μεταβάσεις

-Μεγάλο σήμα Swoosh που εκτείνεται επάνω από την ενδιάμεση σόλα ως έμβλημα της τεχνολογίας Nike ZoomX

-Drop: 8 mm

adidas Performance CLIMACOOL VENTO HEAT.RDY

Άσε το καυτό ηλιόλουστο φως να σε «γεμίσει» με ενέργεια, χάρη στα παπούτσια για τρέξιμο adidas Climacool Vento HEAT.RDY! Τα running παπούτσια, διαθέτουν mesh επάνω μέρος με τεχνολογία HEAT.RDY, που κρατάει τα πόδια σου δροσερά καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδρομής σου, προσφέροντας πλούσια διαπνοή. Νιώσε την ενδιάμεση σόλα Boost να επιστρέφει ενέργεια σε κάθε βήμα σου, και απόλαυσε τα καλοκαιρινά running sessions σου.

-Διάτρητο mesh επάνω μέρος

-Ελαστική κατασκευή που αναπνέει

-Πάτος με τμήματα

-Ενδιάμεση σόλα Boost

-Εξωτερική σόλα από καουτσούκ

-Δέσιμο με κορδόνια

-Βάρος: 345 g

-Drop: 10 mm

-Κατασκευασμένο από Primegreen, μια σειρά από ανακυκλωμένα υλικά υψηλών επιδόσεων



Under Armour Flow Velociti Wind

Τα running sessions σου δε θα είναι ποτέ ξανά τα ίδια, από τη στιγμή που θα φορέσεις τα παπούτσια για τρέξιμο Under Armour Flow Velociti Wind! Tα running παπούτσια της UA, διαθέτουν επάνω μέρος με τεχνολογία Warp™, που είναι εξαιρετικά διαπνέον και βελτιστοποιεί τη συγκράτηση του πέλματός σου, για να τα δώσεις όλα. «Νιώσε» την ενδιάμεση σόλα Flow, να παρέχει ανθεκτική αντικραδασμική προστασία υψηλής απόκρισης σε κάθε βήμα σου. Δες αυτά τα παπούτσια σαν τον νέο running assistant σου, χάρη στη σύνδεσή τους με το UA MAPMYRUN™, που κρατάει αρχείο και αναλύει τις προπονήσεις σου.



-Σύνδεση με το UA MAPMYRUN™, που κρατάει αρχείο και αναλύει τις μετρήσεις σου

-Επάνω μέρος με τεχνολογία Warp™, βελτιστοποιεί τη συγκράτηση του πέλματος και ενισχύει σημαντικά τη διαπνοή

-Ενιαία ενδιάμεση σόλα Flow, παρέχει ανθεκτική αντικραδασμική προστασία υψηλής απόκρισης

-Η τεχνολογία Flow δημιουργεί τις συνθήκες για μια πιο ανάλαφρη διαδρομή

-Εξωτερική σόλα που έχει μεγάλη ανθεκτικότητα και προσφέρει πρόσφυση

-Drop: 8 mm

Nike React Miler 2

Δώσε μοναδική αίσθηση άνεσης στις διαδρομές σου, με τα παπούτσια για τρέξιμο Nike React Miler 2! Tα running παπούτσια, διαθέτουν τεχνολογία Nike React, που προσφέρει απόλυτη αντικραδασμική προστασία. Νιώσε την έξυπνη σχεδίασή του, να εξασφαλίζει σταθερή εφαρμογή στα running sessions σου. Το ανασχεδιασμένο επάνω μέρος συμβάλλει στη μείωση του όγκου, προσφέροντας στήριξη και σταθερότητα σε κάθε διαδρομή.

-Το διχτυωτό υλικό στο επάνω μέρος είναι τοποθετημένο στα κατάλληλα σημεία για ανάλαφρη αίσθηση, αεριζόμενη εφαρμογή και ανθεκτικότητα

-Η λωρίδα στο μέσο του πέλματος σφίγγει όταν δένεις τα κορδόνια για σταθερή εφαρμογή

-Το άκαμπτο τμήμα γύρω από τη βάση της φτέρνας εξασφαλίζει πρόσθετη στήριξη

-Η τεχνολογία Nike React είναι ένας αφρός υψηλής απόκρισης που προσφέρει ομαλό βηματισμό

-Η σόλα από καουτσούκ σε όλο το μήκος εξασφαλίζει ανθεκτικότητα και πρόσφυση για προπονήσεις πολλών χιλιομέτρων

-Το ανθεκτικό στην τριβή καουτσούκ είναι τοποθετημένο στα σημεία με τη μεγαλύτερη φθορά

-Βάρος: 321 g / 257 g

-Drop: 9,3 mm



Προστάτεψε τα πέλματά σου από τον καύσωνα, και εξερεύνησε τώρα τη μεγάλη collection running παπουτσιών, από όλα τα διάσημα brands, όπως Nike, adidas Performance, ASICS, PUMA, Reebok Sport, Under Armour, New Balance, HOKA ONE ONE, SAUCONY, MIZUNO κ.α.! Μην αργείς, βρες το δικό σου summer 2021 παπούτσι για τρέξιμο και… έφυγες!