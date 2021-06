Γυμνάσιο στη Γιούτα άφησε εκτός σχολικής φωτογραφίας ένα κορίτσι με σύνδρομο Down (pics)

Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει η απόφαση ενός γυμνασίου στις ΗΠΑ να αφήσει εκτός σχολικής φωτογραφίας ένα κορίτσι με σύνδρομο Down.

Την αντίδραση μαθητών γονέων αλλά και του διαδικτύου έχει προκαλέσει η απόφαση ενός γυμνασίου στη Γιούτα των ΗΠΑ να μην συμπεριλάβει στην σχολική φωτογραφία ένα κορίτσι με σύνδρομο Down.

Το γυμνάσιο Shoreline στη Γιούτα τράβηξε δύο επίσημες φωτογραφίες την ομάδα με τις μαζορέτες του σχολείου, ωστόσο ανάμεσα στις φωτογραφίες υπάρχει μια μεγάλη διαφορά.

Στην μία έχει συμπεριληφθεί μια 14χρονη μαθήτρια με σύνδρομο Down και στην άλλη όχι. Το γυμνάσιο όμως, επέλεξε να χρησιμοποιήσει εκείνη που λείπει το κορίτσι στη σχολική επετηρίδα και στα social media.

Η Mόργκιν Άρνολντ που είναι μέλος της ομάδας μαζορετών, καθόταν στην μπροστινή σειρά στην πρώτη φωτογραφία, ενώ απουσίαζε από την δεύτερη λήψη.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα των Salt Lake Tribune και New York Times, η μεγαλύτερη αδερφή της 14χρονης είπε: «Η Mόργκιν απογοητεύτηκε ξεφυλλίζοντας την επετηρίδα, ενώ δεν συμπεριλήφθηκε ούτε το όνομά της. Η απόφαση ελήφθη προφανώς λόγω της αναπηρίας της».

Και συμπλήρωσε: «Η αδελφή μου είχε περάσει «πολλές ώρες μαθαίνοντας χορούς, πηγαίνοντας στα παιχνίδια και ζητωκραυγάζοντας για το σχολείο και τους φίλους της, αλλά την άφησαν εκτός. Ελπίζω κανείς να μην βιώσει ποτέ την στενοχώρια να βλέπεις κάποιον που αγαπάς να επιστρέφει από το σχολείο καταρρακωμένος, βλέποντας ότι δεν είναι στη φωτογραφία με την ομάδα του».

So @shorelinejrhigh has a young woman with Down syndrome on the cheer squad. They took a team photo with her in it. Sent her away. Then took another photo to use for their publicity.



Take a look. Same photo shoot. Same time. Entirely deliberate. pic.twitter.com/ndr2gK2zqZ