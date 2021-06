Καραμπόλα με 10 νεκρούς εκ των οποίων 9 παιδιά στην Αλαμπάμα (pics & vid)

Τραγωδία στην Αλαμπάμα με δέκα νεκρούς, ανάμεσά τους εννέα παιδιά, σε καραμπόλα εν μέσω καταιγίδας.

Δέκα άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους 9 παιδιά, κοντά στο Γκράνβιλ της πολιτείας της Αλαμπάμα στις ΗΠΑ, σύμφωνα με τον ιατροδικαστή της κομητείας του Μπάτλερ, ο οποίος συνδέει το δυστύχημα με τα φαινόμενα της τροπικής καταιγίδας Κλοντέτ που πλήττει την περιοχή.

Τα οχήματα κινούνταν προς τον βορρά στον αυτοκινητόδρομο I-65 και το δυστύχημα ενδεχομένως οφείλεται στο φαινόμενο της υδρολίσθησης.

Y’all pray for the folks in Willowbrook Trailer Park off Hunter Creek Road in Northport. Most of these folks didn’t have much before last night’s flooding, and this is absolute carnage. #alwx @TuscaloosaCoEMA @spann @RichardWVUA23 pic.twitter.com/ARPm2XfVih