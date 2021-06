Κατέρρευσε μύτη αεροπλάνου της British Airways σε αεροδιάδρομο του Χίθροου

Εκπρόσωπος της British Airways επιβεβαίωσε ότι η πτήση ήταν υπηρεσία μεταφοράς εμπορευμάτων και δεν μετέφερε επιβάτες. Τα δραματικά πλάνα και οι φωτογραφίες που τραβήχτηκαν στη σκηνή δείχνουν ότι το Boeing 787-800 Dreamliner γέρνει προς τα εμπρός με τη μύτη του να στηρίζεται στην άσφαλτο.

Φωτογραφίες που κάνουν το γύρο του διαδικτύου την τελευταία ώρα, απεικονίζουν ένα αεροπλάνο που έχει υποστεί κατάρρευση στο μπροστινό του μέρος του μέσα στον αεροδιάδρομο του κεντρικού αεροδρομίου του Λονδίνου, του Χίθροου.

Δεκάδες οχήματα παροχής υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης έσπευσαν στο συμβάν, όμως ευτυχώς δεν κινδύνευσαν ανθρώπινες ζωές.

Μάρτυρες ανέφεραν ότι το αεροσκάφος ήταν σταθμευμένο σε απομακρυσμένη βάση όταν κατέρρευσε η μύτη του. Υπάρχουν αναφορές ότι το αεροπλάνο επρόκειτο να ξεκινήσει μια πτήση φορτίου προς τη Φρανκφούρτη. Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί σε αυτό το στάδιο. Η Αστυνομία Essex και η Πυροσβεστική Essex επικοινωνήθηκαν για να σχολιάσουν το περιστατικό.

