Βίντεο ντοκουμέντο από την συντριβή τελεφερίκ στην Ιταλία, 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν (vid)

Στο φως της δημοσιότητας βγήκε ένα βίντεο ντοκουμέντο από το πολύνεκρο δυστύχημα με την πτώση του τελεφερίκ στη βόρεια Ιταλία.

Στο φως της δημοσιότητας βγήκε ένα βίντεο ντοκουμέντο από το πολύνεκρο δυστύχημα με τη συντριβή του τελεφερίκ στη βόρεια Ιταλία. Στο βίντεο φαίνεται η τελευταία διαδρομή της καμπίνας η οποία συνετρίβη σε ορεινή περιοχή κοντά στη λίμνη Ματζόρε, προκαλώντας τον θάνατο 14 ανθρώπων.

Σημειώνεται πως μια σειρά από προβλήματα και δυσλειτουργίες φέρεται να προκάλεσαν την πτώση της καμπίνας του τελεφερίκ.

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, όχι μόνον το ατσάλινο νήμα έσπασε, αλλά δεν λειτούργησε ούτε το φρένο ασφαλείας, αφήνοντας την καμπίνα να πέσει στο κενό.

Υπενθυμίζεται ότι από τους 15 επιβάτες που βρίσκονταν στο τελεφερίκ επέζησε μονάχα ένα πεντάχρονο αγόρι από το Ισραήλ.

Italian media published on Wednesday video footage of the deadly cable car disaster which occurred in northern Italy about three weeks ago. 14 people were killed in the accident, including five Israelis, all from the the same family. pic.twitter.com/LYZpeaRs04