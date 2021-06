H συνάντηση Μπάιντεν - Πούτιν κράτησε λιγότερο από το αναμενόμενο, «εποικοδομητική συζήτηση» (vid)

Κάτι παραπάνω από 2,5 ώρες κράτησε συνολικά η σύνοδος κορυφής του Τζο Μπάιντεν με τον Βλάντιμιρ Πούτιν.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε κατά τη διάρκεια των δηλώσεών του μετά το τέλος των συνομιλιών που είχε με τον Αμερικανό Πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, ότι στις συνομιλίες με τον Αμερικανό ομόλογο του Τζο Μπάιντεν δεν υπήρχε καμία εχθρότητα και ότι συμφώνησαν να επιστρέψουν οι πρεσβευτές στις θέσεις τους, σε Μόσχα και Ουάσιγκτον αντίστοιχα.

Ο Πούτιν αναφερόμενος στις συζητήσεις που είχε με τον Αμερικανό ομόλογο του είπε ότι «η συνομιλία ήταν αρκετά εποικοδομητική» και ότι «για μια ακόμη φορά πείσθηκα ότι ο πρόεδρος Μπάιντεν είναι ένα πολύ έμπειρος άνθρωπος».

«Είναι καθόλα προφανές. Μαζί συζητούσαμε κοιτώντας στα μάτια ο ένας τον άλλο σχεδόν δύο ώρες. Δεν συμβαίνει με όλους τους ηγέτες να συζητάς έτσι αναλυτικά κοιτώντας στα μάτια ο ένας τον άλλον», δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος.

