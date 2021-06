Ολοκληρώθηκε η συνάντηση Μητσοτάκη- Ερντογάν στις Βρυξέλλες (pic & vid)

Το τετ α τετ του πρωθυπουργού με τον πρόεδρο της Τουρκίας θα γίνει με ανοιχτή ατζέντα.

Η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ολοκληρώθηκε καθώς (ξεκίνησε στις 5:20) το απόγευμα της Δευτέρας (14/6), μετά το πέρας των εργασιών της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ.

Κατά τη συνάντηση των δύο ανδρών τέθηκαν στο τραπέζι όλα τα διμερή ζητήματα.

Πριν την συνάντηση, ο πρωθυπουργός της Ελλάδας, έδωσε το τηλεοπτικό του μήνυμα εν όψει της Συνόδου του ΝΑΤΟ.

«Καθώς το ΝΑΤΟ συναντάται στις Βρυξέλλες, ο νους μας στρέφεται αναπόφευκτα προς το μέλλον. Αν θέλουμε να συμβάλουμε στη σταθερότητα, πρέπει να λάβουμε μέτρα στο παρόν, ενισχύοντας πολυμερείς θεσμούς όπως το ΝΑΤΟ. Οι κοινωνίες μας θέλουν οι ηγέτες να κάνουν ένα βήμα μπροστά και να αναλάβουν δράση. Δεν πρέπει να τους απογοητεύσουμε» δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

As NATO meets in Brussels, minds turn inevitably to the future. If we are to contribute to stability, we must take action in the present, by strengthening multilateral institutions like NATO. Our societies want leaders to step up, to act. We must not let them down.