Απίστευτη ερώτηση Ρεπουμπλικανού γερουσιαστή: «Μπορούμε να αλλάξουμε την τροχιά της γης προς όφελος του κλίματος;» (vid)

O Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής από το Τέξας Λούι Γκόμερτ θα μείνει στην ιστορία… για τη λάθος ερώτηση.

Ποικίλα σχόλια, ίσως και ολίγον γέλωτα πρόσφερε ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής από το Τέξας Λούι Γκόμερτ, σε διαδικτυακή συζήτηση που είχε για την κλιματική αλλαγή. Το θέμα βρίσκεται πλέον σε κυρίαρχη θέση για πολλές χώρες, ο Τζο Μπάιντεν το είχε και την προεκλογική του ατζέντα, ωστόσο ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής το έπιασε κάπως… λάθος.

Ο Λούι Γκόμερτ, ρώτησε κυβερνητικό αξιωματούχο των ΗΠΑ, αν η Εθνική Υπηρεσία Δασών ή το Γραφείο Διαχείρισης Γης θα μπορούσαν να αλλάξουν τις τροχιές του φεγγαριού και της Γης, προς όφελος της κλιματικής αλλαγής...

Πιο συγκεκριμένα, απευθυνόμενος στην αναπληρώτρια προϊσταμένη της δασικής υπηρεσίας, Τζένιφερ Έμπερλιεν ανέφερε χαρακτηριστικά...

«Ενημερώθηκα από τον αμέσως προηγούμενο διευθυντή της NASA ότι ανακάλυψαν πως η τροχιά της Σελήνης αλλάζει ελαφρώς, όπως και η τροχιά της Γης γύρω από τον ήλιο.

Ξέρουμε ότι υπάρχει έντονη δραστηριότητα ηλιακών εκλάμψεων, οπότε υπάρχει κάτι που να μπορούσε να κάνει η Εθνική Υπηρεσία Δασών ή το BLM για να αλλάξει η πορεία της τροχιάς του φεγγαριού, ή της Γης γύρω από τον Ήλιο; Προφανώς αυτό θα είχε σημαντικό αντίκτυπο στο κλίμα μας».

Η Έμπερλιεν έκπληκτη γέλασε και είπε στον γερουσιαστή ότι θα του απαντήσει σε μεταγενέστερο χρόνο.

ORBITS: Rep. Louie Gohmert (R-TX) asks whether the Forest Service or the BLM can alter the orbit of the moon or the Earth in order to fight climate change during a House Natural Resources hearing pic.twitter.com/yYiOyi2cMZ