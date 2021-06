Οι Nightfall επιστρέφουν στη σκηνή του Gagarin

Oι Nightfall το Σάββατο 13 Νοεμβρίου στο Gagarin μας επιφυλάσσουν τη συναυλιακή επιστροφή της χρονιάς.

Μετά από πάρα πολλά χρόνια live απουσίας, οι Nightfall επιστρέφουν και δίνουν ραντεβού με τους οπαδούς τους το Σάββατο 13 Νοεμβρίου στη σκηνή του Gagarin, σε μια εμφάνιση που θα θυμόμαστε για καιρό. Το θρυλικό ελληνικό συγκρότημα θα δώσει ένα επετειακό show που θα περιλαμβάνει τραγούδια από τη σπουδαία τριαντάχρονη πορεία του, αλλά και το τελευταίο δισκογραφικό πόνημα του γκρουπ, At Night We Prey.

Ξεκινώντας το μακρινό 1991 οι Nightfall, έμελλε να γίνουν το πρώτο ελληνικό metal συγκρότημα που κυκλοφόρησε album από εταιρεία του εξωτερικού, βγάζοντας το ντεμπούτο τους, Parade Into Centuries από τη γαλλική Holy Records. Ακολούθησαν το Macabre Sunsets, το Εons Aura Ep και το συγκλονιστικό Αthenian Echoes που μετέτρεψαν τους Nightfall σε μια από τις πιο ενδιαφέρουσες underground metal μπάντες του σκοτεινού extreme ήχου.

Η μουσική τους έβριθε πάντοτε πειραματισμών, εθιστικών μελωδιών, στοιχειωτικών growls και σαρδόνιων στίχων που οδήγησαν στο Lesbian Show, που θεωρείται μέχρι και σήμερα ένας από τους πιο επιδραστικούς και επιτυχημένους δίσκους που κυκλοφόρησαν από metal group στη χώρα μας. Ακολούθησε το Electronegative Ep και το βαθιά υποτιμημένο Diva, που δικαίωσε ο χρόνος, χάρη στα εξαιρετικά τραγούδια του. To 2001 οι Nightfall γράψανε ακόμη μια φορά το όνομά τους με χρυσά γράμμα στη βίβλο του ελληνικού σκληρού ήχου, καθώς εμφανίστηκαν στο Wacken, σε ένα show που ακόμη μνημονεύεται.

Μετά από ένα διάλειμμα απραξίας ήρθαν τα Ι am Jesus και Lyssa που συγκέντρωσαν πολύ καλά reviews τόσο από κοινό όσο κι από κριτικούς. Έπειτα ακολούθησε ακόμη ένα διάλειμμα, μέχρι το συγκρότημα να υπογράψει με την ιστορική Metal Blade προκειμένου να κυκλοφορήσει τα Astron Black and the Thirty Tyrants και Cassiopeia.

Το συγκρότημα είχε μπει στον πάγο για καιρό κι επανήλθε φέτος σκορπώντας ρίγη συγκίνησης στους fans με το καλύτερο Line up ίσως της ιστορίας τους κι ένα δίσκο που σκαρφαλώνει άνετα στα υψηλότερα σκαλοπάτια των καλύτερων metal κυκλοφοριών της χρονιάς μέχρι τώρα. Βουτώντας στο «Athenian Echoes» παρελθόν των Nightfall το συγκρότημα μιλά για τη μάχη του mainman της μπάντας Ευθύμη Καραδήμα με την κατάθλιψη με εξαιρετικούς στίχους, ανελέητο drumming και μελαγχολικά κιθαριστικά μέρη.

Oι Nightfall το Σάββατο 13 Νοεμβρίου στο Gagarin μας επιφυλάσσουν τη συναυλιακή επιστροφή της χρονιάς, με τους Ευθύμη Καραδήμα (φωνητικά), Μιχάλη Γαλιάτσο (κιθάρες), Κώστα Κυριακόπουλο (κιθάρες), Φώτη Bernardo (ντραμς) και Βασιλική Μπιζά (μπάσο) να δίνουν το έναυσμα για ένα εορταστικό live που οι αναρίθμητοι φίλοι του γκρουπ, περίμεναν πολλά χρόνια. Be there!

