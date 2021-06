Αντιδράσεις για το «ηχητικό κανόνι» της ΕΛ.ΑΣ στον Έβρο (pics & vid)

Αντιδράσεις και εντός της Ελληνικής Αστυνομίας για το «ηχητικό κανόνι».

Ένα νέο όπλο έχει στα χέρια της η Ελλάδα και η Ευρώπη, ώστε να αποτραπούν οι παράνομες εισροές των μεταναστών και των προσφύγων στα χερσαία σύνορα.

Όπως παρουσίασε η γερμανική DW, η Ελλάδα ήδη έχει στον δρόμο το «ηχητικό κανόνι».

Europe is testing a "sound cannon" to be used against refugees. pic.twitter.com/725t1whiG9

Συγκεκριμένα, το «ηχητικό κανόνι» έχει ως στόχο να αποτρέπει όποιον προσπαθήσει να εισέλθει στο ελληνικό έδαφος.

Αξίζει να σημειωθεί πως η συγκεκριμένη συσκευή μεγάλης εμβέλειας έχει τη δυνατότητα να παράγει ήχους ανάλογης έντασης με μια έκρηξη ή ενός κινητήρα jet.

A high-pitched "sound cannon" is being used by police in Greece to deter migrants from crossing into the country from Turkey. European Union authorities are also funding a new automated surveillance network as part of a digital fortress, and border walls. https://t.co/1nlXqBRmnb pic.twitter.com/biSYqZ8Er2