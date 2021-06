Το νέο σύστημα infotainment της Tesla θα πιάνει σε επιδόσεις μια σύγχρονη κονσόλα gaming

Τρομερά πράγματα από την ομάδα του Elon Musk και τους συνεργάτες της.

Τα αυτοκίνητα της Tesla ξεχωρίζουν για την τεχνολογία αιχμής που χρησιμοποιούν και φαίνεται πως έχουν γίνει και οι σωστές κινήσεις για ακόμη περισσότερες παροχές στον τομέα του infotainment. Όπως επιβεβαιώθηκε στην έκθεση Computex 2021, η AMD παρέχει στην εταιρεία του Elon Musk μονάδες επεξεργασίας της, αρχιτεκτονικής RNDA2, για τα νέα Tesla Model S και Tesla Model X.

Η CEO της AMD, Lisa su, σημείωσε πως το κομμάτι της εταιρείας της θα είναι αρμόδιο για το θέμα του infotainment, σε συνεργασία με μια άλλη κάρτα γραφικών που θα μπαίνει σε λειτουργία όταν ο χρήστης φορτώνει πιο «βαριά» videogames.

Το μέλλον των Tesla περιλαμβάνει έντονα και το κομμάτι του gaming, με τη λογική ότι ο οδηγός θα έχει ενεργοποιήσει την αυτόματη πλοήγηση και δεν θα χρειάζεται να έχει το τιμόνι στα χέρια του. Από την άλλη, η μεγάλη οθόνη και η ευκολία σύνδεσης χειριστηρίων θα κάνει τα νέα Tesla ιδανικά και για τους υπόλοιπους επιβάτες.

Πάντως, μια αγγελία που αναρτήθηκε από την εταιρεία για Linux Game Developers, ίσως μαρτυρά το λογισμικό που θα «τρέχει» πίσω από το σύστημα ψυχαγωγίας.

For my gamer/dev/gamedev followers: we're looking for Linux game devs to work on something *extremely* exciting at Tesla!



If you're interested, DM me!



https://t.co/dPcr4SlhpW pic.twitter.com/94GOmPUWjs