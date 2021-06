Ελέφαντες στην Κίνα προκάλεσαν ζημιές πάνω από 1 εκατ. δολάρια (vid)

Μεγάλες καταστροφές έχει προκαλέσει στην Κίνα αγέλη 15 ελεφάντων που διέφυγε από καταφύγιο.

Μια αγέλη 15 ελεφάντων διέφυγε από καταφύγιο στην Κίνα τον περασμένο Απρίλιο, με αποτέλεσμα να προκαλέσει τεράστιες καταστροφές σε καλλιέργειες. Οι ελέφαντες έφαγαν σοδειές καλαμποκιού, κατέστρεψαν αποθήκες και αχυρώνες, άδειασαν μια δεξαμενή νερού, αφήνοντας πίσω τους αποτύπωμα καταστροφής 500 χιλιομέτρων.

Σύμφωνα με το κρατικό δίκτυο CCTV, απο τα μέσα Απριλίου οι ελέφαντες έχουν καταστρέψει περίπου 140 στρέμματα γης προκαλώντας ζημιές που ξεπερνούν το 1 εκατ. δολάρια. Οι κάτοικοι της περιοχής προσπαθούν να οδηγήσουν τους ελέφαντες μακριά από κατοικημένες περιοχές, στήνοντας μπλόκα με φορτηγά και δελεάζοντάς τους με φαγητό.

Από τον Απρίλιο η αγέλη ελεφάντων έχει κάνει ταξίδι 500 χιλιομέτρων με αποτέλεσμα να έχει κινητοποιηθεί ένας τεράστιος μηχανισμός προκειμένου να σταματήσει την επέλεσή τους.

Οι αρχές της Γιουνάν πριν μερικές ώρες ανέφεραν πως το κοπάδι απείχε μόλις 20 χιλιόμετρα από την Κουνμίνγκ, πρωτεύουσα και μεγαλύτερη πόλη της συγκεκριμένης επαρχίας με πληθυσμό περί τα 3,5 εκατομμύρια ανθρώπους.

🇨🇳Measures taken to keep migrating #elephants away from residential zones in #Yunnan.

🇨🇳#云南 #野象“旅行团”近日一路北迁,有关部门采取措施全力防范象群迁徙带来的公共安全隐患,确保人象安全。

by 吴歌 via CGTN pic.twitter.com/DDfH26nY2b