Υπερ-ταχεία φόρτιση smartphone σε 8 λεπτά παρουσίασε η Xiaomi! (vid)

Τρομερή επέκταση στον τομέα της ταχείας φόρτισης από την γνωστή εταιρεία.

Η Xiaomi παρουσίασε ένα νέο demo για το πως οραματίζεται την ταχεία φόρτιση του μέλλοντος, ανεβάζοντας ταχύτητες τόσο για συνθήκες ενσύρματης, όσο και ασύρματης διαδικασίας. Η γνωστή εταιρεία χρησιμοποίησε ένα παραμετροποιημένο Xiaomi Mi 11 Pro με μια μπαταρία 4.000mAh και παρουσίασε ένα τρόπο που μπορεί να τη γεμίσει σε μόλις 8 λεπτά, με τη λειτουργία του συστήματος “HyperCharge”. Εναλλακτικά, παρουσίασε τη φόρτιση σε 15 λεπτά στα 120W, ασύτρματα.

Το κομμάτι της ασύρματης φόρτισης είναι από τα πλέον ενδιαφέροντα για τις εταιρείες του χώρου και τα τελευταία χρόνια έχουν επενδύσει ιδιαίτερα σε αυτό για να κερδίσουν το ενδιαφέρον των καταναλωτών. Υπενθυμίζεται μάλιστα πως η Xiaomi παρουσίασε τη φόρτιση 100W πριν από 2 χρόνια που μπορεί να γεμίσει μια μπαταρία 4000mAh σε 17 λεπτά.

Μπορείτε να δείτε την διαδικασία, μέσα από το παρακάτω video tweet της εταιρείας.

Charge up to 100% in just 8 minutes using wired charging and 15 minutes wirelessly! #XiaomiHyperCharge



Too good to be true? Check out the timer yourself! #InnovationForEveryone pic.twitter.com/muBTPkRchl