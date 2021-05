Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 66 ετών ο δημιουργός των παιχνιδιών Syberia, Benoit Sokal

Σημαντική απώλεια για τη βιομηχανία των videogames και τη σειρά Syberia.

O Benoit Sokal, δημιουργός της σειράς Syberia, και ένα από τα πιο δημιουργικά μυαλά της βιομηχανίας videogames γενικότερα, έφυγε από τη ζωή στην ηλικία των 66 ετών. Την ανακοίνωση έκανε η γαλλική εταιρεία Microids (που είχε την ευθύνη διανομής των παιχνιδιών του), σημειώνοντας πως το τέλος της ζωής του ήρθε μετά από πολυετή μάχη με ασθένεια. Ο Βέλγος σχεδιαστής comics ξεκίνησε το 1999 με το adventure game Amerzone που ήταν βασισμένο στο comic του L’Amerzone.

«Πραγματικό οραματιστή και εξαιρετικά ταλαντούχο άνθρωπο» χαρακτηρίζει τον Benoit στο τελευταίο της σχετικό μήνυμα η Microids θυμίζοντας το σημαντικό του έργο για τα τελευταία 22 χρόνια, το οποίο και τον οδήγησε στο να αποκτήσει τη θέση του Art Director στον publisher.

Τους τελευταίους μήνες, ο Sokal εργαζόταν με την ομάδα της Microids για το επερχόμενο videogame Syberia: The World Before και μένει να δούμε αφενός πως θα ολοκληρωθεί το project, αφετέρου πως θα τιμηθεί εντός του τίτλου ο δημιουργός.

Ήδη, πάντως, τα περισσότερα στελέχη του gaming έκαναν σχετικές αναφορές στον Sokal με μηνύματά τους στα social media.

It’s with extreme sadness and heavy hearts that the Microids team must announce the death of Benoît Sokal, who passed on the 28th of May 2021 after battling a long-term illness. The entire Microids team share the grief of his family and friends.https://t.co/FkLUwBn7F9 pic.twitter.com/XGBdvjEDri