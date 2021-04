Έργα και ημέρες Γούντγουορντ: Τα λεφτά δε φέρνουν την ευτυχία!

Είναι workaholic και κανείς δεν μπορεί να το αμφισβητήσει, είναι όμως το κόκκινο πανί για τους φιλάθλους της Μάντσεστερ. Ο άνθρωπος που διαχειρίστηκε τόσα εκατομμύρια, αυτός που έκανε τα πάντα σε έναν σύλλογο, ο Εντ Γούντγουορντ θα αποτελέσει παρελθόν από τον σύλλογο στα τέλη του 2021. Ενας από τους ισχυρότερους παράγοντες των τελευταίων ετών πήρε στα χέρια του την «καυτή πατάτα» της Super League και... κάηκε! Απέτυχε και το αποτέλεσμα ήταν «μοιραίο» για τον ίδιο. Ποιος ήταν ο Εντ Γούντγουορντ που γιγάντωσε εμπορικά τη Γιουνάιτεντ, αλλά αγωνιστικά δεν μπόρεσε να της χαρίσει έναν τίτλο Premier League;

Η ιστοσελίδα Athletic εβαλε στο μικροσκόπιο έργα και ημέρες ενός μεγάλου τεχνοκράτη, που όμως σκεφτόταν αλλιώς το ποδόσφαιρο. Σε όλα είχε βάλει τη δική του πινελιά, καλή ή κακή. Οπως και στην αίθουσα με τα τρόπαια. Μία αίθουσα εντυπωσιακή για τους επίδοξους χορηγούς και επόμενους υποστηρικτές της ομάδας, είναι εκεί κυρίως για να θυμίζει σε όλους τους ανθρώπους της Γιουνάιτεντ την ιστορία, τα τρόπαια αλλά και τις μεγάλες φιλοδοξίες του συλλόγου.

Οι παίκτες με την προοπτική να υπογράψουν όταν πρόκειται να κάνουν διαπραγματεύσεις πηγαίνουν εκεί και όλες οι πληροφορίες κάνουν λόγο για ένα εντυπωσιακό περιβάλλον, όπου η έμπνευση, η προοπτική και η φιλοδοξία ξεχειλίζουν.

Στον τοίχο υπάρχει και μία μεγάλη κορνίζα από το παιχνίδι της Γιουνάιτεντ με τη Σίτι στην 50ή επέτειο του αεροπορικού δυστυχήματος στο Μόναχο. Αποτυπώνει τη σιγή στην ατμόσφαιρα πριν τη σέντρα και τα άσπρα και κόκκινα κασκόλ που έχουν αναρτηθεί στις κερκίδες.

Ο τρόπος που έχουν διαμορφωθεί οι διάδρομοι με συγκεκριμένα ξύλινα κομμάτια φέρνει μνήμες από το Ολντ Τράφορντ. Τόσο δεξιά όσο και αριστερά. Νιώθεις σαν να βρίσκεσαι μέσα στο στάδιο, είπε μία πηγή για τον χώρο. Υπάρχουν ανθρώπινα ομοιώματα με τις φανέλες της Γιουνάιτεντ, τεχνητό γρασίδι και ένας χώρος με αντίγραφα τροπαίων και συμπεριλαμβανομένου ενός ευρωπαϊκού Κυπέλλου. Ο Εντ Γούντγουορντ διακρίνεται για το στυλ, την πολυτέλεια των επιλογών του, το εξαιρετικό γούστο, αλλά όχι και το πως μια ομάδα γίνεται πρωταθλήτρια.

Η Γιουνάιτεντ είχε δύσκολες και σκληρές περιόδους. Έχοντας βρεθεί μέχρι και 12η και δύο πόντους πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού, έχοντας πετύχει 19 γκολ σε 23 ματς. Επί των ημερών του η Μάντσεστερ έκανε το χειρότερό της ξεκίνημα στις τρεις δεκαετίες έχασε και την έξοδο στο Champions League. Μία Γιουνάιτεντ που με τον Φέργκιουσον είχε κερδίσει 38 τρόπαια σε 27 χρόνια και σε αυτά ήταν και 13 τίτλοι Premier.

Ο Γούντγουορντ στα 48 του χρόνια έχει επτά χρόνια θητείας και δεκάδες φορές βρέθηκε στο στόχαστρο. Ποιος θα ξεχάσει την επίθεση που δέχθηκε μετά το 0-0 με την Άλκμααρ. Ηταν ήρεμος και δεν επιχείρησε να ανεβάσει τους τόνους. Του ζητούσαν να φύγει από το σύλλογο μαζί με την οικογένεια Γκλέιζερ, όμως αυτός ατάραχος άκουγε τις αποδοκιμασίες.

Ο Γούντγουορντ είναι εκείνος που επιβλέπει το πως η ομάδα λειτουργεί και αμείβεται περίπου με 4 εκατομμύρια λίρες τον χρόνο, περισσότερα από κάθε άλλον παράγοντα στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Είναι πάντως και ο άνθρωπος που λογοδοτεί για την σταθερότητα και τα οικονομικά της ομάδας.

Ουσιαστικά ο Γούντγουορντ ήταν η μόνη σταθερή παρουσία της Γιουνάιτεντ εδώ και χρόνια και από τότε που διεκδικούσε για τα καλά τον τίτλο. Αντιμετωπίζεται και θεωρείται ιδιαίτερα έξυπνος και επικοινωνιακός και επρόκειτο να γίνει ο άνθρωπος που θα διαμόρφωνε το μοντέρνο και σύγχρονο πρόσωπο της Γιουνάιτεντ. To Super… φιάσκο όμως τον στέλνει εκτός ποδοσφαίρου!

Πως λοιπόν ο Γούντγουορντ ανέβηκε σε μία θέση με τέτοια ισχύ και επιρροή; Μέσα σε μία νύχτα έγινε ο πιο ισχυρός άνθρωπος και ακριβώς από κάτω από τους ιδιοκτήτες. Το μονοπάτι του ήταν εντελώς διαφορετικό από εκείνο του Φέργκιουσον, της πιο ισχυρής προσωπικότητας της στη νεότερη ιστορία του συλλόγου.

Ένας φίλος του τον περιέγραφε ως άνθρωπο με κοφτερό μυαλό, σκληρά εργαζόμενο και ανθεκτικό, ένας από τους πιο ανταγωνιστικούς ανθρώπους που έχει γνωρίσει ποτέ του. Τόνισε επίσης πως εάν κάποιος ήθελε να εμπιστευθεί ένα άτομο για τα μυστικά του αυτός ήταν ο Γούντγουορντ και έτσι δεν του προξενεί έκπληξη ότι δεν δίνει συνεντεύξεις στον Τύπο ή δεν μιλάει τόσο γενικά.

Πηγές που γνωρίζουν πράγματα και πρόσωπα αναφέρουν πως το deal για τη Γιουνάιτεντ έγινε με τη συνδρομή της JP Morgan και του Γούντγουορντ, ενώ αρκετές τράπεζες είχαν απορρίψει τις προσεγγίσεις της οικογένειας των Γκλέιζερς. Χιλιάδες οπαδοί της Γιουνάιτεντ είχαν διαμαρτυρηθεί έντονα από το 2004 για ζητήματα που είχαν να κάνουν με τα οικονομικά και τα χρέη της ομάδας.

Σύμφωνα με τις πηγές που ήταν κοντά στα πράγματα «Ο Γούντγουορντ ήταν ένας τραπεζικός μεσαίου επιπέδου όμως είχε το αβαντάζ της προσωπικής επαφής με τους Γκλέιζερς». Σε ηλικία 34 ετών προσελήφθη ως επικεφαλής του προσωπικού. Το 2007 ανέλαβε το εμπορικό κομμάτι της ομάδας. Βελτίωσε τα οικονομικά της ομάδας και από 48.7 εκατ. το 2005 τα έσοδα έφτασαν στα 117.6 εκατ. το 2012.

Ο Γούντγουορντ δεν έχει δώσει καμία συνέντευξη εδώ και 16 χρόνια που πρωτοπήγε στην ομάδα. Ωστόσο καλείται να απαντήσει σε σειρά ερωτήσεων και φυσικά για το πλάνο και το σκεπτικό των μεγαλομετόχων. Τα μόνα πράγματα που επικοινωνούσε ήταν όταν έφευγε ή ερχόταν ένας χορηγός.

Oταν είχε ερωτηθεί από επενδυτή για τα αποτελέσματα στο γήπεδο, του απάντησε πως δεν χρειάζεται να ανησυχεί διότι «η απόδοση της ομάδας δεν μετράει σχεδόν καθόλου σε αυτό που κάνουμε στο εμπορικό σκέλος». Δεν υπήρξε άλλη ερώτηση και μετά η συζήτηση πήγη στους followers που είχε ο σύλλογος στο Facebook. Η απάντηση αυτή όμως έδωσε πολύ πιο μεγάλο 'πάτημα' στους επικριτές του.

Οι οπαδοί της Γιουνάιτεντ έφτασαν στο σημείο το 2018 να ναυλώσουν αεροπλάνο, ώστε το μήνυμα στο πανό «Ο Εντ Γούντγουορντ είναι ο ειδικός στην αποτυχία» να το δει όλη η Αγγλία. Όσοι ήταν κοντά του από την άλλη έλεγαν πως η βασική του φιλοδοξία ήταν να κάνει ξανά πρωταθλήτρια τη Γιουνάιτεντ.

