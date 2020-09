Αναμφίβολα, η κρίση της πανδημίας άνοιξε πολλές περισσότερες τρύπες στην Premier League και συνολικά στις κορυφαίες λίγκες της Ευρώπης, από όσες προλαβαίνει να «μπαλώσει» υπό φυσιολογικές συνθήκες. Τα οικονομικά μέτωπα πολλαπλασιάστηκαν, εκτάθηκαν από τη χασούρα της έλλειψης αγωνιστικής δράσης, των κλειστών γηπέδων πριν και μετά το restart, μέχρι την αδυναμία να πληρωθεί προσωπικό και παίκτες στο 100% της αμοιβής τους και την αναδιάρθρωση των τηλεοπτικών συμβολαίων στην περίοδο του lockdown.

Τα απανωτά χτυπήματα του κορονοϊού υπέβαλαν το κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου σε επανεξέταση των δεδομένων, σε «θυσίες» κι εν τέλει σε γενναία ανασυγκρότηση. Η πιο λογική απόρροια των παραπάνω φερόταν να είναι η διαδικασία ολικής μεταμόρφωσης του επερχόμενου μεταγραφικού παραθύρου, σε σχέση τουλάχιστον με το πώς το είχαμε συνηθίσει την τελευταία τετραετία: της περιβόητη «φούσκας», με τα αλλεπάλληλα μεταγραφικά ρεκόρ, τις αστρονομικές ρήτρες, τις άνευ προηγουμένου υπεραξίες και τα ολοένα αυξανόμενα εννιαψήφια ποσά.

Η εκκίνηση της νέας περιόδου, που θα κηρυχθεί επίσημα στις 14:30 του Σαββάτου ανάμεσα σε Φούλαμ και Άρσεναλ (Cosmotesports1) βρίσκει, όμως, την Premier League να προσεγγίζει το δισεκατομμύριο σε αγορές για ένα ακόμη καλοκαίρι (ή εκτάκτως φθινόπωρο), με κάτι λιγότερο από έναν μήνα να απομένει για το τέλος του μεταγραφικού παραθύρου.

Στις πρώτες 6 από τις 10 εβδομάδες που θα διαρκέσει, οι 20 σύλλογοι έχουν ήδη ξοδέψει 861, 8 εκατ. ευρώ, δηλαδή 600 εκατ. περισσότερα από La Liga και Bundesliga, 500 εκατ. από τη Ligue 1 και περίπου 300 εκατ. από τη Serie A.

Κι αν η σύγκριση μοιάζει ανεπαρκής λόγω της ξεκάθαρης διαφοράς στις δομές του συνεταιρισμού, στα στάνταρ έσοδα που λαμβάνουν καθιερωμένα όλες οι ομάδες της λίγκας και την διαχρονικά υψηλότερη οικονομική δυνατότητα σε σχέση με τις υπόλοιπες λίγκες του Top-5, μία ματιά στον «καθρέφτη» της κανονικότητας των περασμένων πέντε σεζόν στην ίδια την Premier League, αρκεί για να κατανοήσει κανείς πόσο λίγο ή πολύ απέχει ο φετινός όγκος χρημάτων από όσα δαπανήθηκαν στο πρόσφατο παρελθόν.



Παραπάνω απεικονίζεται το σύνολο των αγορών και των πωλήσεων στις έξι τελευταίες σεζόν (δίχως δηλαδή να προσμετρούνται δανεισμοί), ο μέσος όρος εξόδων ανά κλαμπ και το +/- σε κέρδη.

Έχουμε διανύσει περίπου το 60-70% της μεταγραφικής περιόδου και με τον ρυθμό των κινήσεων σε αυτό το πρώτο διάστημα, οι αριθμοί μπορούν κάλλιστα να αγγίξουν ή και να ξεπεράσουν τους αντίστοιχους από τις δύο περασμένες περιόδους, όταν η πανδημία αποτελούσε άγνωστη συνθήκη.

Το τρανταχτό παράδειγμα της «αδιαφορίας» για το κόστος του κορονοϊού έχει όνομα και λέγεται Τσέλσι. Τα 223 εκατ. ευρώ που έχουν ξοδέψει συνολικά οι Μπλε είναι μακράν η πιο υψηλή τιμή στο φετινό παζάρι της Premier League και απαρτίζει σχεδόν το 1/4 όλης της λίγκας!

Η ανάκτηση του δικαιώματος για μεταγραφές μετά την τιμωρία λόγω FFP ώθησε τη διοίκηση των Λονδρέζων σε ένα «εκρηκτικό» παζάρι, γεμάτο από «βόμβες» (Βέρνερ, Τσίλγουελ) και ισοφάριση της πιο ακριβής μεταγραφής (Χάβερτς). Στον αντίποδα, η Μπέρνλι εξακολουθεί να μην έχει σπαταλήσει ούτε ευρώ, ούσα η μοναδική που ακολουθεί τον δρόμο της πλήρους λιτότητας, γεγονός που έχει επίσης επίδραση στον συνολικό μέσο όρο εξόδων ανά ομάδα.

Η δεύτερη σημείωση με βάση το παραπάνω στοιχεία αφορά την τάση για αγορές, που μειώθηκε ελάχιστα εν μέσω του Covid-19. Αυτό φαίνεται στην τελευταία στήλη του πίνακα, όπου το πρόσημο των κερδών παραμένει βαθιά αρνητικό (-28 εκατ. ευρώ) και είναι βέβαιο ότι αν αυξηθούν οι κινήσεις μέχρι την transfer deadline της 5ης Οκτωβρίου, κατ' αναλογία θα μεγαλώσει και το χάσμα σε αυτή την κατηγορία, από τη στιγμή που οι 20 σύλλογοι δεν δείχνουν στην πλειονότητά τους διάθεση να εξοικονομήσουν πόρους μέσω των εσόδων από τις πωλήσεις.

Υπάρχει λοιπόν εξήγηση για το «false alarm» που σήμανε στην ποδοσφαιρική κοινωνία και που δεν φαίνεται να επηρεάζει την Premier League; Η απάντηση είναι «Ναι».

Η διατήρηση των υψηλών αριθμών στο μεταγραφικό παζάρι και της αγοραστικής δυνατότητας συνδέεται άρρηκτα με τα «μυστικά» μέτρα που έλαβε η διοργανώτρια αρχή για να βοηθήσει τους συλλόγους να κλείσουν τις τρύπες που άνοιξε η πανδημική κρίση.

Το βασικότερο από αυτά ήταν η απόφαση να μην υποστούν καμία περικοπή από τα έσοδα για την περασμένη περίοδο. Η τεράστια χασούρα για τους μήνες που έμεινε «κλειστό» το πρωτάθλημα λόγω lockdown κρίθηκε σοφότερο να μην επιβαρύνει απευθείας τα κλαμπ, που πάσχιζαν να διευθετήσουν τις εκκρεμότητές τους, αλλά να διαμοιραστεί αναλογικά τα επόμενα χρόνια.

Όπως αποκάλυψαν οι «Times» σε πρόσφατο δημοσίευμά τους, τα οικονομικά των συλλόγων της πρώτης κατηγορίας στην Αγγλία θα καταμετρηθούν κατά μέσο όρο, συνδυαστικά από την περασμένη και τη νέα σεζόν που βρίσκεται προ των πυλών. Κι αυτό ώστε να μην μετρήσουν τα δεκάδες εκατομμυρία που κόστισε το lockdown και τα ματς κεκλεισμένων των θυρών εν συνέχεια.

Επίσης, η Λίγκα θα ελαφρύνει τα κλαμπ, διαγράφοντας μέρος της ζημίας ή των υπερβολικών εξόδων που προκάλεσε η πανδημία, όπως το χαμηλότερο εισόδημα από τα τηλεοπτικά και τα μειωμένα έσοδα από τα εισιτήρια (gate receipts).

Έτσι, το αντίστοιχο FFP της UEFA που έχει ενσωματωθεί τα τελευταία χρόνια στην Αγγλία, διάκειται ευνοϊκά για περισσότερες μεταγραφικές κινήσεις και έξοδα από όσες θα προέβλεπε το κόστος μιας παγκόσμιας υγιεινομικής κρίσης, ειδικά από τη στιγμή που η χασούρα θα επωμιστεί στις επόμενες σεζόν.

Το ζήτημα είναι αν το σκάσιμο της φούσκας που όλοι περιμέναμε συντελεστεί αναλόγως στο εγγύς μέλλον κι αν η φετινή τάση είναι απλά παροδική, μόνο και μόνο επειδή οι 20 σύλλογοι δεν έχουν κοιτάξει ακόμη κατάματα τις επιπτώσεις της πανδημίας.

