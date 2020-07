Κριστιάνο Ρονάλντο – Τσίρο Ιμόμπιλε: Στην τελική ευθεία για τον... απόλυτο σκόρερ (pics & vid)

Έπρεπε να περάσουν 70 χρόνια για ν' αντικρίσει το ιταλικό ποδόσφαιρο και πιο συγκεκριμένα η πρώτη κατηγορία αυτού, δυο ποδοσφαιριστές που να φτάνουν στα 30 τέρματα και εκτός συγκλονιστικού απροόπτου να τα ξεπερνούν στα εναπομείναντα παιχνίδια κατά τα οποία η Γιουβέντους θα πανηγυρίσει ακόμα έναν τίτλο.

Έπειτα από την αναμέτρηση των «μπιανκονέρι» με τη Λάτσιο το βράδυ της Δευτέρας στο Τορίνο, οι Κριστιάνο Ρονάλντο και Τσίρο Ιμόμπιλε, έστω και από τη βοήθεια της άσπρης βούλας, κατάφεραν να φτάσουν στα 30 γκολ για την τρέχουσα ποδοσφαιρική χρονιά και να διαμορφώσουν μόνοι τους το 2-1 του αγώνα.

Ο CR7 σε κάποιο σημείο της φετινής αγωνιστικής περιόδου είχε φτάσει να βρίσκεται στο -11 από τον φορ της Λάτσιο σε ό,τι αφορά το σκοράρισμα, όμως, έκανε τρομερό come-back και κατάφερε αυτή τη στιγμή να βρίσκονται στα ίδια, τέσσερις αγωνιστικές πριν από το φινάλε της σεζόν στην Serie A.

Η ποιότητα αναγνωρίζει την ποιότητα

Στο ματς της Δευτέρας, όπου φυσικά οι δυο τους έδειξαν πως γνωρίζουν καλά ότι πρωταγωνιστούν στο φετινό πρωτάθλημα και με μια αγκαλιά και λίγες κουβέντες επέδειξαν αμοιβαίο σεβασμό κι εκτίμηση, έστειλαν τη μπάλα στο πλεκτό και από την άσπρη βούλα. Αμφότεροι έχουν σκοράρει για την χρονιά 2019-2020 από το σημείο του πέναλτι 12 φορές, κάτι που είχε να σημειωθεί από τον Τζουσέπε Σινιόρι της Λάτσιο πίσω στη σεζόν 1995-1996.

Cristiano Ronaldo in Serie A so far this season: 12 penalties taken

12 penalties scored Ciro Immobile in Serie A so far this season: 13 penalties taken

12 penalties scored No player has ever scored 13 spot-kicks in a Serie A campaign. pic.twitter.com/J2J0ujjDcV — Squawka Football (@Squawka) July 20, 2020

Από την ημέρα που η Serie A επέστρεψε έπειτα από μεγάλη προσπάθεια των ομάδων του πρωταθλήματος απέναντι στους Κυβερνώντες και τους αρμόδιους Υγείας για τον τρόπο με τον οποίο θα καταφέρει ο αθλητισμός να ξαναμπεί σε μια τροχιά μετά τους δύσκολους μήνες της πανδημίας, ο Κριστιάνο Ρονάλντο έχει εντυπωσιακές επιδόσεις μπροστά από την αντίπαλη εστία.

Σε 8 αναμετρήσεις πρωταθλήματος έχει πετύχει 9 τέρματα, έναντι των 3 που έχει σε 7 αγώνες ο Τσίρο Ιμόμπιλε, ο οποίος έχασε τη μοναξιά της κορυφής των σκόρερ της Serie A και θα δώσει τεράστια μάχη για το βραβείο που θα απονεμηθεί μόλις ολοκληρωθεί η αγωνιστική περίοδος.

Ο CR7 πετυχαίνει κατά μέσο όρο 1,02 τέρματα ανά 90λεπτο, τη στιγμή που ο Ιμόμπιλε έχει 0,96 γκολ ανά αγώνα.

From getting 11 goals behind Immobile to being currently the top scorer in Serie A with 29 goals pic.twitter.com/BjfX5fb6st — Rish (@Rishquez_) July 20, 2020

Τέσσερα ματς για την απόλυτη κορυφή

Με την 30άρα που έχουν φτάσει, ωστόσο, η κόντρα τους δεν αφορά μονάχα την πρώτη θέση των σκόρερ επί ιταλικού εδάφους, αλλά και της Ευρώπης! Εκεί, προς το παρόν προελαύνει ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι από την εκπληκτική χρονιά που έκανε με την Μπάγερν Μονάχου, σταματώντας στα 34 γκολ σε επίπεδο πρωταθλήματος με 1,11 τέρματα ανά αγώνα. Φυσικά ο Πολωνός ίσως ήταν εκείνος που αισθάνθηκε πιο αδικημένος από κάθε άλλον στην είδηση πως ελέω πανδημίας το France Football δεν θα απονέμει φέτος Χρυσή Μπάλα.

Εκείνος που πλησίασε πολύ, αλλά σταμάτησε πολύ πιο κάτω από τον Λεβαντόφσκι και πλέον τον έχουν ξεπεράσει οι δυο μεγάλοι πρωταγωνιστές του ιταλικού πρωταθλήματος, είναι ο Τίμο Βέρνερ. ​Άφησε τη Λειψία έπειτα από 28 γκολ φέτος (0,90 ανά 90λεπτο) και αποχαιρέτησε το κλαμπ για να συνεχίσει πλέον την καριέρα του στην Τσέλσι και τo «Στάμφορντ Μπριτζ».

Από το 1958 κι έπειτα, σε ό,τι αφορά την Serie A, μονάχα τέσσερις είναι οι ποδοσφαιριστές που έχουν καταφέρει να φτάσουν στο 30+ σκοραρίσματος σε μια ποδοσφαιρική χρονιά. Πριν από τους Κριστιάνο και Ιμόμπιλε, πρώτος το είχε κάνει ο Λούκα Τόνι με τη φανέλα της Φιορεντίνα σταματώντας στα 31 γκολ τη σεζόν 2005-2006, ενώ, το 2015-2016 ήταν ο Γκονζάλο Ιγουαΐν με τα 36 γκολ στην εκπληκτική του χρονιά στη Νάπολι με τον Μαουρίτσιο Σάρι στο «τιμόνι».

60 goals in one picture. Respect. Cristiano Ronaldo & Ciro Immobile. pic.twitter.com/QWEOylx4sL — Cristiano Ronaldo News (@CRonaldoNews) July 20, 2020

Ο Κριστιάνο αλλάζει χώρες και... διαλύει τα πάντα, χρονιά ορόσημο για Ιμόμπιλε

Για να βρει κανείς άλλη ποδοσφαιρική χρονιά με δυο ποδοσφαιριστές να φτάνουν σε τέτοια επίπεδα, ο χρόνος γυρίζει στο 1950-1951, όταν τότε οι Gunnar Nordahl και Stefano Nyers εκπροσωπώντας τις Μίλαν και Ίντερ αντίστοιχα, είχαν 34 και 30 γκολ μένοντας στην ιστορία του ιταλικού ποδοσφαίρου...

Πέρα από τη σύγκριση των δύο αστέρων των Γιουβέντους και Λάτσιο, στις ατομικές τους επιδόσεις που πλέον θα τους συνοδεύουν σε κάθε αναφορά της καριέρας τους, επιτεύχθηκαν σπουδαία πράγματα μετά την κόντρα τους στον αγωνιστικό χώρο, την 20η Ιουλίου του 2020.

Ο Κριστιάνο είναι ο πρώτος και ο μοναδικός με 50+ γκολ σε μια σεζόν σε Premier League, LaLiga και πλέον στη Serie A, ενώ, έγινε και ο πρώτος ποδοσφαιριστής της Γιουβέντους έπειτα από το 1952 που φτάνει στα 30 τέρματα στο πρωτάθλημα σε μια αγωνιστική περίοδο.

Μάλιστα, η 30άρα έφτασε ταχύτατα, έχοντας χρειαστεί μόλις 61 παιχνίδια.

Ο Ιμόμπιλε για τους «λατσιάλι» έγινε ο δεύτερος Ιταλός ποδοσφαιριστής και τέταρτος γενικά που φτάνει στα 30+ γκολ στην Serie A σε μια ποδοσφαιρική χρονιά τα τελευταία 61 χρόνια.