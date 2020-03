Ο Φάουλερ κάνει τη Λίβερπουλ του Κλοπ σημαία της προπονητικής του καριέρας

Όταν πρόκειται για Άγγλους παίκτες-φίρμες που μεταπηδούν κατευθείαν στο πεδίο του προπονητή, η πρώτη επιλογή που τους δίνεται σχεδόν άκοπα είναι η θέση σε ομάδα εντός Βρετανίας. Το παράδειγμα του Φρανκ Λάμπαρντ, ο οποίος έκανε επιτυχημένα το «αγροτικό» του στην ιστορική Ντέρμπι Κάουντι προτού επιστρέψει στην Τσέλσι, ακόμη και η εκκίνηση του Στίβεν Τζέραρντ από τη Ρέιντζερς του ειδικού βάρους στη Σκωτία, συμφωνούν με την τάση του ποδοσφαίρου στο «Νησί», να κρατά κοντά του τα ονόματα που το απογείωσαν φερόμενα στο πίσω μέρος της εκάστοτε φανέλας, ώστε να το πράξουν ξανά κοστουμαρισμένοι στην άκρη του πάγκου.

Ο κανόνας, όμως, σπάει-για αυτό και υπάρχει άλλωστε- και συνήθως από τους πρωταγωνιστές που έκαναν αρχή ζωής το αντισυμβατικό στυλ. Ο Ρόμπι Φάουλερ ανήκει σε αυτό το γκρουπ περσόνων και η δική του επιλογή για την έναρξη του προπονητικού του ταξιδιού αντιστοίχισε στην Αυστραλία. Στην A-League, εκεί που αγωνίστηκε ως παίκτης από το 2009 ως το 2011 με τις φανέλες των Νόρθερν Φιούρι και Περθ Γκλόρι, δίχως να έχει τίποτα να αποδείξει. Ωστόσο, τα δεδομένα, πλέον, αλλάζουν, τώρα που η φιλοδοξία του είναι στο ζενίθ, υπό άλλο πρίσμα.

Τον περασμένο Απρίλιο, ο παλαίμαχος θρύλος της Λίβερπουλ ανέλαβε την τεχνική ηγεσία των Μπρίσμπεϊν Ρόαρ, μια ομάδα με 63 χρόνια ιστορίας στην πλάτη της, με στάδιο 52 χιλιάδων θέσεων, αλλά δίχως εγχώριο τίτλο από το 2014, όποτε και κατέκτησε το ένα από τα δύο πρωταθλήματά της.

Σχεδόν έναν χρόνο αργότερα, το έργο εξελίσσεται σε τροχιά επιτυχίας, με τους Ρόαρ να έχουν εδραιωθεί στην πρώτη τετράδα, νικώντας τα ξημερώματα της Παρασκευής (20/3) εντός έδρας τους Νιουκάστλ Τζετς (1-0). Παρά την κρίση της πανδημίας που βιώνει ο πλανήτης, η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Αυστραλίας αντιστέκεται πεισματικά στην αναστολή των δραστηριοτήτων, την ώρα που έχουν αναβληθεί τα ματς της Λίγκας κρίκετ, καθώς και το προγραμματισμένο Γκραν Πρι στη Formula 1. Αυτό, όμως, καθόλου δεν πτοεί τον Φάουλερ, ο οποίος βίωσε την βιβλική τραγωδία των πυρκαγιών μέσα στον Δεκέμβριο, τότε που «μπορούσες να μυρίσεις τη στάχτη στον αέρα» και η γύρω περιοχή του προπονητηρίου έμοιαζε άδεια από την καμμένη γη.

Έτσι, εκείνος συνεχίζει χωρίς να αποσπάται και προσθέτει τις δικές του πινελιές, μέσα στο manual που του χάρισαν εμπειρικά οι σπουδαίοι coaches από το παρελθόν, αλλά και το παρόν των Reds.

Με κλειστό το προπονητικό κέντρο μέχρι νεωτέρας, ο 45χρονος ανερχόμενος τεχνικός καταστρώνει ανελλιπώς από το σπίτι τα σχέδια του, παρέα με τον βοηθό του, Τόνι Γκραντ, άλλοτε βιρτουόζο σε Έβερτον και Μάντσεστερ Σίτι. Μπορεί να έδωσαν ουκ ολίγες μάχες εντός τερέν στα ντέρμπι του Μέρσεϊσαϊντ, αλλά ως δίδυμο καθοδηγούν με οργανωμένο πλάνο τον σύλλογο του Μπρίσμπεϊν, με στόφα σύγχρονης ομάδας και χαρακτήρα νικητή.

Τα χρήματα που παρέχονται σε κάθε ομάδα της A-League, άλλωστε, είναι στάνταρ (περίπου 2,5 εκατομμύρια ευρώ ανά κλαμπ), συνθήκη που μετατοπίζει το βάρος στις υποδομές, το ανθρώπινο δυναμικό, την δύναμη των φιλάθλων και φυσικά την τακτική προσέγγιση, ως παράγοντες δυναμικής που καθορίζουν και την έκβαση του πρωταθλήματος.

