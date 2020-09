Σάντρο Τονάλι: Σαν έτοιμος από καιρό, σαν Ροσονέρο...

«Σε παρακαλώ Santa Lucia, χάρισέ μου μια εμφάνιση της Μίλαν». Στο παιδικό δωμάτιο ενός σπιτιού κάπου στο Λόντι της Λομβαρδίας, γεμάτο από κασκόλ και κάθε λογής αξεσουάρ ένας πιτσιρικάς ασκούσε με ευλάβεια την ροσονέρο προσευχή. Αποζητούσε τη φανέλα ενός από τα πολλά είδωλα του, ει δυνατόν του Πίρλο, ή του Γκατούζο, έσβηνε το φως και περίμενε να ονειρευτεί τον εαυτό του να τη φορά, τρισευτυχισμένος και υπερήφανος.

Πολλά χρόνια αργότερα, το ίδιο αγόρι που ξεσκόνιζε τα άλμπουμ της Panini, φαντασιώνοντας το καθάριο πρόσωπο και το μακρύ μαλλί του στο ορθογώνιο πλαίσιο των «centrocampista», ανδρώθηκε με μια «σκληρή» απόρριψη, αλλά ένα πολύ δυνατότερο όραμα. Κι έφτασε στο σημείο η ομάδα της καρδιάς του να τον καλωσορίζει στις τάξεις της, προσομοιώνοντας το σκηνικό που επικρατούσε κάθε βράδυ στο σπιτικό των Τονάλι.

Proof that dreams do come true

Quando i sogni si avverano #ReadyToUnleash #SempreMilan pic.twitter.com/vZyPvInrTq

