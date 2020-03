Ποια ήταν η κορυφαία ομάδα όλων των εποχών; (poll)

Είναι το απόλυτο ποδοσφαιρικό debate. Μια ατέρμονη μάχη διαφορετικών εποχών, διαφορετικών σχολών, μα ανάλογου μεγαλείου. Το φίλαθλο κοινό δεν στερήθηκε ποτέ τις μεγάλες ομάδες, που από τη σκοπιά των ουδέτερων, γοήτευσαν απαράμιλλα με το παιχνίδι τους, τις επιτυχίες και τη λάμψη που προσέφεραν. Για τους ορκισμένους «στρατευόμενους» με έναν σύλλογο, πάλι, η αποτυχία τους μπορεί να αποτελούσε βαθύ πόθο.

Σε κάθε περίπτωση, η κουβέντα για το best of the best σύνολο που παρουσιάστηκε στην ιστορία του αθλήματος, μάλλον θα κρατήσει μέρες ολόκληρες.

Η μυθική Ρεάλ του Ντι Στέφανο και των πέντε σερί ευρωπαϊκών, ή αυτή του Ζιντάν που έφτασε το 4/5; Η Μπαρτσελόνα του Πεπ Γκουαρδιόλα ή η Μίλαν του Αρίγκο Σάκι; Οι μπέμπηδες του Μπάσμπι ή η Λίβερπουλ του Πέισλι; Κλοπ, Βενγκέρ ή Φέργκιουσον έχτισαν την καλύτερη ομάδα στην ιστορία της Premier League;

Οι υποψήφιες φουρνιές συλλόγων κάνουν ουρά για έναν άτυπο τίτλο, που δύσκολα απονέμεται αντικειμενικά, δίχως το υποκειμενικό φίλτρο του καθενός μας.

Για αυτό, το PlanetFootball σας δίνει την ευκαιρία να καταθέσετε την ψήφο σας, στην ομάδα που το αξίζει περισσότερο από όλες. Η επιλογή γίνεται ανάμεσα σε 20 απίθανες αρμάδες, σε βάθος επτά δεκαετιών. Δεκτές οι ενστάσεις για εκείνες που έμειναν έξω, για όσες τυχόν δεν θα έπρεπε να βρίσκονται στην λίστα, όμως, ο πιο… αμείλικτος τρόπος είναι η τελική κατάταξη. Μην χρονοτριβούμε άλλο, πάρτε θέση στο απόλυτο poll!