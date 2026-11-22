Ο Παναθηναϊκός νίκησε τον Ολυμπιακό με 4-1 στο ντέρμπι «αιωνίων» στο πρωτάθλημα της Α1 γυναικών στο πινγκ πονγκ, μαζί με την ΑΕΚ συνεχίζουν έχοντας το απόλυτο.

Το ντέρμπι των «αιωνίων» αντιπάλων του ελληνικού αθλητισμού ανέδειξε στην επιτραπέζια αντισφαίριση έβγαλε νικητή τον Παναθηναϊκό. Για την 6η αγωνιστική της Α1 εθνικής κατηγορίας γυναικών ο πρωταθλητής Ελλάδας νίκησε την Κυριακή (22/11) τον Ολυμπιακό στο Βυζαντινό Αθλητικό Κέντρο με 4-1 και συνεχίζει χωρίς απώλειες στο πρωτάθλημα.

Είναι στην κορυφή μαζί με την ΑΕΚ που επίσης προχώρησε νικηφόρα, αντίθετα ο Ολυμπιακός με ήττες το διήμερο από τις συγκεκριμένες ομάδες, έχασε έδαφος.

Η αναμέτρηση των παραδοσιακών αντιπάλων δέσποζε στο κυριακάτικο πρόγραμμα των γυναικών. Ο Παναθηναϊκός είχε μόνο νίκες πέρσι μέχρι την εξασφάλιση του τίτλου και στο κλείσιμο των πλέι οφ, τον Μάιο, είχε υποστεί από τον Ολυμπιακό με 4-1 τη μοναδική του ήττα.

Ουσιαστική διαφορά φέτος η προσθήκη της Γιαπωνέζας Όγιο για τον Παναθηναϊκό. Η πολύ ποιοτική αθλήτρια με το αμυντικό στιλ παιχνιδιού έφτασε σε δύο νίκες χωρίς να απειληθεί ιδιαίτερα και άλλες δύο ήρθαν από τη θέση 1 και την (επίσης αμυντική) Τόλιου.

Κρίσιμο το 4ο ατομικό ματς όπου κάλλιστα μπορεί να γίνει το 2-2 για τον Ολυμπιακό, αλλά η Τόλιου επικράτησε οριακά της Τέρπου κι έκανε μεγάλο φαβορί την αθηναϊκή ομάδα. Νωρίτερα παρουσιάστηκε πολύ δυνατή η Γερασιμάτου κόντρα στην Πεσότσκα ώσπου μείωσε η Ουκρανή στα πέντε σετ.

Η εξέλιξη του αγώνα Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 1-4

Ελισάβετ Τέρπου - Χαρούνα Όγιο 0-3 (3-11, 2-11, 2-11)

Ευαγγελία Μεραμβελλιωτάκη - Κατερίνα Τόλιου 0-3 (6-11, 6-11, 5-11)

Μαργαρίτα Πεσότσκα - Ιωάννα Γερασιμάτου 3-2 (11-8, 8-11, 12-10, 6-11, 11-6)

Τέρπου – Τόλιου 2-3 (6-11, 11-6, 6-11, 14-12, 10-12)

Πεσότσκα – Όγιο 0-3 (7-11, 3-11, 4-11)

Η ΑΕΚ επιβεβαίωσε την υπεροχή της απέναντι στον ΔΑΟ Ταύρου και το Πέρα Αθηνών. Εκτός από τις Γκάια Μονφαρντίνι, Μαλαματένια Παπαδημητρίου, Λεμονιά Γκαϊντατζή χρησιμοποίησε και τη διεθνή νεάνιδα Στέλλα Μαυροματάκη. Το Πέρα Αθηνών συνέχισε με μία νίκη και μία ήττα και διατηρείται στην πρώτη 4άδα.

Το πιο αμφίρροπο ματς της ημέρας ήταν για την 5η αγωνιστική κι επιφύλαξε σασπένς και ανατροπή. Τα Ταταύλα έχαναν 3-0 από τη ΧΑΝ Θεσσαλονίκης και τελικά επικράτησαν 4-3 σε αγώνα, που κράτησε 4 ώρες και 20 λεπτά.

Από μία νίκη είχαν η Βικτόρια Πέρσοβα, η Χριστίνα Τζενίδη και η Ελπίδα Τασιού για το αρχικό πλεονέκτημα της ΧΑΝΘ (αξιοσημείωτη η επικράτηση της τελευταίας εναντίον της Φωτιάδου). Ακολούθως ήρθε η ισοφάριση με ατομικές νίκες της Qi Xinyu, της Χρυσής Φωτιάδου και της Σωτηρίας Νικολαΐδου (η δεύτερη κατέβαλλε τη Βουλγάρα διεθνή). Ο αγώνας πήγε στο διπλό όπου οι Φωτιάδου/Qi νίκησαν με 3-1 σετ τις Πέρσοβα/Τασιού και γύρισαν ολότελα την κατάσταση για τα Ταταύλα.

Συνοπτικά τα αποτελέσματα στις γυναίκες

ΑΟ Ταταύλα – ΧΑΝ Θεσσαλονίκης 4-3

Ίφιτος Πατρών - Πέρα Αθηνών 0-4

ΑΕΚ - ΔΑΟ Ταύρου 4-0

ΑΕΚ – ΑΣ Πέρα Αθηνών 4-1

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 1-4

Η βαθμολογία στην Α1 γυναικών

(Σε 6 αγωνιστικές)

1.Παναθηναϊκός12

2.ΑΕΚ12

3.Ολυμπιακός 10

4.Πέρα Αθηνών 9

5.ΑΟ Ταταύλα 8

6.ΧΑΝΘ 7

7.Ίφιτος Πατρών 7

8.ΔΑΟ Ταύρου 7

Χωρίς προβλήματα στους άνδρες οι Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός

Στην Α1 των ανδρών ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός δεν είχαν ιδιαίτερη πίεση μέχρι να συνεχίσουν νικηφόρα για την 5η και την 6η αγωνιστική.

Ο Ολυμπιακός νίκησε στα πέντε ατομικά ματς Ξυλόκαστρο και Ταταύλα, ο Παναθηναϊκός έκανε το ίδιο το πρωί με τον ΔΑΟ Ταύρου και αργότερα επιβλήθηκε 4-0 του ΑΟ Ταταύλα. Καταγράφηκαν ωστόσο, αξιοσημείωτα αποτελέσματα σε επί μέρους παιχνίδια.

Στη συνάντηση με το Ξυλόκαστρο οι Πειραιώτες χρησιμοποίησαν πάλι 4ο παίκτη, αυτή τη φορά τον Τάσο Ρηνιώτη αντί του Τρουλς Μέρεγκορντ. Ο Γιάννη Κούτρα αντιμετώπισε τον πολύπειρο διεθνή άσο και τον νίκησε με 3-2 σετ. Επίσης απέναντι στον Ολυμπιακό ο Γεράσιμος Χατζηλυγερούδης από τα Ταταύλα νίκησε τον Γιώργο Σταματούρο με 3-1 σετ. Και για τον ΔΑΟΤ ο Γιώργος Κοσμάς έκαμψε με 3-2 σετ τον Κωνσταντίνο Κωνσταντινόπουλο του Παναθηναϊκού.

Γερή αναμέτρηση έγινε στο τέλος του προγράμματος ανάμεσα σε δύο ομάδες, που επιζητούν και φέτος την τετράδα, το Ξυλόκαστρο και την ΑΕΚ. Η ομάδα της Κορινθίας επικράτησε 4-2 με συνολικά πολύ καλή εμφάνιση και για την Ένωση δεν ήταν αρκετές οι δύο νίκες του Σουηδού Άρβιντσον.

Συνοπτικά τα αποτελέσματα στους άνδρες

Παναθηναϊκός - ΔΑΟ Ταύρου 4-1

Ολυμπιακός - ΑΟ Ξυλοκάστρου 4-1

ΑΟ Ταταύλα - Παναθηναϊκός 0-4

ΑΕΚ - Άρης Νίκαιας 4-1

ΑΟ Ταταύλα - Ολυμπιακός 1-4

ΑΟ Ξυλοκάστρου – ΑΕΚ 4-2

Άρης Νίκαιας - Πέρα Αθηνών 0-4



Η βαθμολογία

(Σε 6 αγωνιστικές)