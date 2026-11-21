H AEK επικράτησε επί του Ολυμπιακού με 4-2 νίκες στο πρώτο μεγάλο ντέρμπι της σεζόν στο πρωτάθλημα της Α1 γυναικών στο πινγκ πονγκ.

Η ΑΕΚ αναδείχτηκε νικήτρια στην πρώτη μεγάλη αναμέτρηση της Α1 εθνικής κατηγορίας επιτραπέζιας αντισφαίρισης γυναικών για τη σεζόν 2026-2027. Το βράδυ του Σαββάτου 21/11 κατέβαλε στο Βυζαντινό Αθλητικό Κέντρο τον Ολυμπιακό με 4-2, έκανε το 4 στα 4 και πλέον έχει το απόλυτο μαζί με τον Παναθηναϊκό, ο οποίος προπορεύεται με ένα ματς παραπάνω.

Στην κορυφαία κατηγορία των γυναικών ξεχώριζε το ντέρμπι μεταξύ της 2ης του περσινού πρωταθλήματος ΑΕΚ και του 3ου Ολυμπιακού. Ήταν στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής και με τις δύο ομάδες να προχωρούν αήττητες. Επίσης, πρόσθετε ενδιαφέρον το γεγονός ότι η ΑΕΚ είχε άλλη ξένη στη σύνθεση σε σύγκριση με το πρώτο αγωνιστικό διήμερο στην Ελευσίνα. Στηρίχτηκε στη Γκάια Μονφαρντίνι, την Ιταλίδα διεθνή με τίτλους σε δύο WTT Feeder στο διπλό γυναικών, το 2024 στην Ιταλία και φέτος στην Πορτογαλία.

Να σημειωθεί μάλιστα, ότι η Μονφαρντίνι ήρθε στην Αθήνα με τη μητέρα της και προπονήτριά της, την πολύ γνωστή στον χώρο Ταν Γουενλίνγκ, πρωταθλήτρια Ευρώπης (2003) και Μεσογείου (2009) με την Ιταλία στο ομαδικό γυναικών, δευτεραθλήτρια Ευρώπης του απλού γυναικών, επίσης το 2003 και με δύο ακόμα ασημένια ευρωπαϊκά μετάλλια στο διπλό γυναικών πάντα ως πολιτογραφημένη Ιταλίδα.

Στη νίκη της ΑΕΚ με 4-2 η Μονφαρντίνι αποδείχτηκε υπερπολύτιμη, καθώς έκαμψε και τη διαχρονικά κορυφαία στο πρωτάθλημα Μαργαρίτα Πεσότσκα Νωρίτερα μέτρησε πολύ η επικράτηση της Παπαδημητρίου επί της Τέρπου με ανατροπή από 5-9 στο 5ο σετ. Να προστεθεί ότι η ΑΕΚ αύξησε και σερί απέναντι στον πρωταθλητή Ελλάδας της 4ετίας 2022-2025 μετά τις τρεις νίκες της περσινής περιόδου. Ο Ολυμπιακός είναι τώρα 2ος με αγώνα παραπάνω.

Η εξέλιξη του αγώνα Ολυμπιακός – ΑΕΚ 2-4

Μαργαρίτα Πεσότσκα – Λεμονιά Γκαϊντατζή 3-0 (11-2, 11-3, 11-2)

Ευαγγελία Μεραμβελλιωτάκη – Γκάια Μονφαρντίνι 0-3 (7-11, 7-11, 5-11)

Ελισάβετ Τέρπου – Μαλαματένια Παπαδημητρίου 2-3 (11-4, 3-11, 8-11, 11-6, 9-11)

Πεσότσκα – Μονφαρντίνι 0-3 (13-15, 9-11, 10-12)

Τέρπου – Γκαϊντατζή 3-1 (12-14, 12-10, 11-7, 11-7)

Μεραμβελλιωτάκη – Παπαδημητρίου 0-3 (10-12, 7-11, 7-11)

Ο πρωταθλητής Παναθηναϊκός έδωσε δυο αγώνες σήμερα και επιβεβαίωσε την υπεροχή του απέναντι στον Ίφιτο Πατρών και τα Ταταύλα. Με τη φανέλα του πραγματοποίησε το ντεμπούτο της η Χαρούνα Όγιο με το αμυντικό στυλ παιχνιδιού. Παράλληλα έγινε η πρώτη ποτέ εκπρόσωπος της Ιαπωνίας, που εμφανίζεται στο ελληνικό διασυλλογικό πρωτάθλημα. Μεταξύ άλλων διακρίσεων, η Όγιο, που έφτασε εύκολα στη νίκη στα σημερινά παιχνίδια της, έχει μετάλλια όλων των αποχρώσεων σε Παγκόσμια πρωταθλήματα και πρωταθλήματα Ασίας νέων, αλλά και πρωτιά στο απλό γυναικών σε WTT Feeder το 2022.



Συνοπτικά τα αποτελέσματα στην Α1 γυναικών

ΑΟ Ταταύλα – Ολυμπιακός 2-4

Ίφιτος Πατρών – Παναθηναϊκός 0-4

ΔΑΟ Ταύρου – ΧΑΝ Θεσσαλονίκης 4-0

Ολυμπιακός ΣΦΠ – ΑΕΚ 2-4

Παναθηναϊκός ΑΟ – ΑΟ Ταταύλα 4-0

ΧΑΝ Θεσσαλονίκης – Ίφιτος Πατρών 4-3

ΑΣ Πέρα Αθηνών – ΔΑΟ Ταύρου 4-2

Η βαθμολογία (σε 5 αγωνιστικές)

1.Παναθηναϊκός ΑΟ 10

2.Ολυμπιακός ΣΦΠ 9

3.ΑΕΚ 8 (σε 4 αγώνες)

4.ΑΣ Πέρα Αθηνών 6 (σε 4 αγώνες)

5. Ίφιτος Πατρών 6

6. ΑΟ Ταταύλα 6

7.ΔΑΟ Ταύρου 6

8. ΧΑΝ Θεσσαλονίκης 6



