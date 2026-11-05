Η Τόλιου στο κυρίως ταμπλό του πορτογαλικού Feeder με συνολικά τρεις νίκες

H Κατερίνα Τόλιου με συνολικά τρεις νίκες εξασφάλισε την παρουσία της στο πορτογαλικό feeder, που φιλοξενείται στην πόλη Βίλα Νόβα ντε Γκάια,

Γίνεται με τον καλύτερο τρόπο, γίνεται με τον τρόπο, που αρμόζει στη μεγάλη αγωνιστική της αξία, η επιστροφή της Κατερίνας Τόλιου, μετά από δύο χρόνια, στα διεθνή ατομικά τουρνουά της World Tennis.

Με συνολικά τρεις νίκες και μόλις ένα σετ χαμένο η κορυφαία Ελληνίδα της παγκόσμιας κατάταξης πέρασε σήμερα (5/11), στη Βίλα Νόβα ντε Γκάια, στο κυρίως ταμπλό του Feeder της Πορτογαλίας. Μετά τη χτεσινή θετική αρχή, σήμερα πήρε αρχικά την 1η θέση στον όμιλό της και αργά το απόγευμα επικράτησε και στο δεύτερο προκριματικό στάδιο του απλού, που είχε ένα νοκ άουτ παιχνίδι.

Είναι στις «32» του καθιερωμένου τουρνουά, κυνηγά ένα καλό πλασάρισμα και αργότερα το βράδυ σε ώρες Ελλάδας μαθαίνει μέσα από τη σχετική κλήρωση της αυριανή της αντίπαλο.

Στο ταμπλό είναι απευθείας τα 24 πρώτα ονόματα των seeding και προκειμένου να προκύψουν οι αθλήτριες, που θα τα συμπληρώσουν, έγινε ένας προκριματικός γύρος με οκτώ συναντήσεις ανάμεσα στις 16 νικήτριες των ισάριθμων γκρουπ.

Η κλήρωση έφερε απέναντι στην Τόλιου (νούμερο 333 στον παγκόσμιο πίνακα αξιολόγησης) τη Γιούσρα Χέλμι (νούμερο 271). Η Αιγύπτια πήρε αήττητη την 1η θέση στο 16ο και τελευταίο γκρουπ, το οποίο ήταν των 4ων αθλητριών.

Η σημερινή πρωταθλήτρια Ελλάδας του αγωνίσματος είχε τα ηνία σε όλη τη διάρκεια του αγώνα και επιβλήθηκε με 3-0 σετ.

Διατήρησε το σταθερό αγωνιστικό πρόσωπο και η άμυνα ήταν το βασικό ατού κόντρα σε μία αθλήτρια, που δεν μπορούσε ν’ ανταπεξέλθει με άνεση σε αυτό το στυλ παιχνιδιού. Επιπλέον, η έμπειρη αμυντικός μας είχε πολύ καλά ποσοστά στα forehand spin, αλλά και στις επιλεγμένες επιθέσεις με το backhand, ενώ με ηρεμία βρήκε τις λύσεις και στο 3ο σετ, όπου δέχτηκε τη μεγαλύτερη πίεση (11-6, 11-7, 12-10).

Νωρίτερα κρίθηκε η πρωτιά στο 10ο προκριματικό γκρουπ. Η Τόλιου αντιμετώπισε για την 3η αγωνιστική τη μέχρι σήμερα ισόβαθμή της στους 2 βαθμούς Ιοάνα Σινγκεορζάν. Πρώτη φορά τη συνάντησε σε ατομική διεθνή διοργάνωση και ήταν απόλυτα έτοιμη από κάθε πλευρά. Είχε συνέπεια στις άμυνες και σωστές επιλεγμένες επιθέσεις, η Ρουμάνα επικεφαλής του γκρουπ έδειξε αδυναμίες σε αυτόν τον τρόπο παιχνιδιού και ήρθε ευρεία νίκη με 3-0 σετ (11-7, 11-9, 11-6). Χτες στην πρεμιέρα της η Τόλιου είχε επικρατήσει της Τσέχας Νικίτα Πετρόβοβα με 3-1 σετ.

Θυμίζουμε ότι στα γκρουπ του απλού γυναικών στην Πορτογαλία αγωνίστηκε χτες και η Μαλαματένια Παπαδημητρίου. Υπέστη δύο ήττες και αποκλείστηκε με την 3η θέση στο 5ο γκρουπ. Η Μεν Σουοχάν από την Ολλανδία πρώτευσε στον όμιλο και αργότερα είχε άλλη μία νίκη, που την έστειλε στο κεντρικό ταμπλό.

# Το κανάλι της WTT στο youtube έχει live streaming από το τουρνουά στην ιβηρική χερσόνησο και συγκεκριμένα από τα τραπέζια 1-4. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρίσκουν καθημερινά τα λινκ στη διεύθυνση .



