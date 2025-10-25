Η Παγκύπρια Ομοσπονδία Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης μεγαλώνει την παράδοση με τη διοργάνωση του Διεθνούς Τουρνουά Φιλίας και η Ελλάδα θα είναι και φέτος εκεί για να τιμήσει και να ενισχύσει την εξαιρετική προσπάθειά της.

H Π.Ο.ΕΠ.Α. των 62 χρόνων ζωής πραγματοποιεί σταθερά τις τελευταίες δεκαετίες τουρνουά με προσκλήσεις και αυτό του 2025 θα το διεξάγει στο τριήμερο 7 με 9 Νοεμβρίου. Πάντα στη Λευκωσία και το υπέροχο πολυπροπονητήριο «Ευάγγελος Φλωράκης». Για τους φετινούς αγώνες αποφάσισε ν’ αφορούν στις ηλικιακές κατηγορίες Under 19 στα αγόρια και Under 16 στα κορίτσια.

Η Ε.Φ.Ο.Επ.Α. ανταποκρίθηκε με μεγάλη χαρά και στο νέο κάλεσμα της Π.Ο.ΕΠ.Α. και θα πάει στη μαρτυρική Μεγαλόνησο με δύο αθλητές και δύο αθλήτριες. Την ομάδα των εφήβων θα συγκροτήσουν ο 16άχρονος Κώστας Φάκαρος, αθλητής του Ποσειδώνα Λουτρακίου και ο γεννηθείς το 2010 Κωνσταντίνος Αλεξούδης από τη Φιλία Ορεστιάδας. Στην ομάδα των κοριτσιών θα είναι η Χριστίνα Τζενίδη και η Άννα-Φανουρία Μήτκα γεννημένες και οι δύο το 2010 και αθλήτριες της ΧΑΝ Θεσσαλονίκης.

Δύο προπονητές θα βρίσκονται στην αποστολή. Ο εθνικός ομοσπονδιακός τεχνικός Κώστας Βατσακλής και ο Παύλος Τελόπουλος από τον Εθνικό Αλεξανδρούπολης. Επικεφαλής της αποστολής, η οποία θ’ αναχωρήσει στις 06/11 και θα επιστρέψει στις 10/11, θα είναι ο πρόεδρος της Ε.Φ.Ο.Επ.Α. Παναγώτης Τζόβολος.

Ακόμα δεν έχει γίνει γνωστό ποιες άλλες χώρες θα πάρουν μέρος στο τουρνουά, πάντως δίνονται διάφορα στοιχεία για τη διεξαγωγή του από την προκήρυξη. Το τριήμερο περιλαμβάνει τα αγωνίσματα του ομαδικού, του απλού και του διπλού στις δύο κατηγορίες. Οι αγώνες στο ομαδικό, που θα κάνουν την αρχή, θα γίνουν με το σύστημα κορμπιγιόν, δηλαδή αρκούν οι δύο αθλητές/τριες για κάθε ομάδα.

Οι Κύπριοι κάνουν συχνά αλλαγές στις ηλικιακές κατηγορίες, τις δύο προηγούμενες χρονιές το τουρνουά ήταν για άνδρες και γυναίκες, το 2022 για αθλητές και αθλήτριες μέχρι 21 ετών και παλιότερα και για νεότερες ηλικίες, όπως φέτος. Δίνουν πάντα βάρος στο Διεθνές Τουρνουά Φιλίας και τονίζουν ότι μέσα από αυτό αφενός θέλουν να δώσουν την ευκαιρία στους ντόπιους ν’ απολαύσουν το δημοφιλές άθλημα της επιτραπέζιας αντισφαίρισης σε υψηλό επίπεδο (η είσοδος είναι ελεύθερη) και αφετέρου να βοηθήσουν αγωνιστικά τους Κύπριους διεθνείς στην προσπάθειά τους να εξελιχθούν.