Με τον καλύτερο τρόπο ξεκίνησε το 2021 για τον Ράιαν Κράουζερ.

Ο Αμερικανός "χρυσός" Ολυμπιονίκης του Ριο 2016 στη σφαιροβολία κατέρριψε το παγκόσμιο ρεκόρ στον κλειστό στίβο στο Φέιτβιλ.

Με την πρώτη βολή "κατέρριψε" με βολή στα 22.82μ το παγκόσμιο ρεκόρ το οποίο ήταν 22.66μ και κρατούσε από το 1989 ο Ράντι Μπαρνς o οποίος το 1990 βρέθηκε θετικός σε χρήση στεροειδών.

«Είναι μια καλή αρχή για το 2021», είπε ο 28χρονος Αμερικανός.

WORLD INDOOR RECORD@RCrouserThrows launches the shot put out to 22.82m in round one. Simply incredible. #WorldIndoorTour

Results:https://t.co/GKNqfUhogW pic.twitter.com/Zu0lPhDMdp

— World Athletics (@WorldAthletics) January 24, 2021