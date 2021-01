Παγκόσμιο ρεκόρ στο τριπλούν ο Φαμπρίς Ζανγκό (pic&vid)

Ο πρωταθλητής από την Μπουργκίνα Φάσο κατέρριψε το προηγούμενο που ήταν 17.92 και το ωραίο της υπόθεσης είναι ότι το κατείχε ο σημερινός προπονητής του, Τεντί Ταμγκό από το 2011.

Ο 27χρονος Ζανγκό έγινε έτσι ο πρώτος άλτης που «σπάει» το φράγμα των 18.00μ στον κλειστό στίβο.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι πριν από ένα χρόνο είχε πετύχει νέο ατομικό ρεκόρ με 17.77μ.

Incredible way to start the year from @HuguesZango_TS ic.twitter.com/vIqqEslqhm

Burkina Faso's @HuguesZango_TS sails to world indoor triple jump record of 18.07m and becomes the first man to leap beyond 18 metres indoors.

— World Athletics (@WorldAthletics) January 16, 2021