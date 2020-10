Παγκόσμιο ρεκόρ από την Πέρες Τζεπτσιρτσίρ στον ημιμαραθώνιο γυναικών (pics & vid)

Νέο παγκόσμιο ρεκόρ στον ημιμαραθώνιο γυναικών πέτυχε κατά την διάρκεια του Παγκοσμίου πρωταθλήματος που διεξάγεται στην Γκντίνια της Πολωνίας, η Πέρες Τζεπτσιρτσίρ.

Η 27χρονη που φυσικά κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο ολοκλήρωσε την προσπάθεια της σε 1.15.16 και βελτίωσε το δικό της ρεκόρ (1.05.34) που είχε από την Πράγα ( 2020).

Ηταν η δεύτερη φορά που κερδίσει χρυσό στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα μετά από το 2016.

Στους άνδρες νικητής ήταν ο 19χρονος Τζέικομπ Κιπλίμο από την Ουγκάντα αφού τερμάτισε σε 1.01.53. Ο Τζόσουα Τσέπτεγκεϊ έμεινε στην 4η θέση.

Four years after her first #WorldHalfMarathon title, Peres Jepchirchir wins gold for Kenya once more

Relive her world record-breaking race here pic.twitter.com/tSXq3Pl4UY

