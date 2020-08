Ποιος είπε ότι δεν γίνονται μεγάλες επιδόσεις στον στίβο στην εποχή του covid-19; Όποιος το είπε δεν είχε παρακολουθήσει το Diamond League του Μονακό που ολοκληρώθηκε το βράδυ της Παρασκευής (14/8).

Στο Μονακό "έπεσε" ένα παγκόσμιο ρεκόρ που κρατούσε για 16 χρόνια και ανήκε στον Κενενίσα Μπεκέλε. "Δράστης" ήταν ο Τζόσουα Τσεπτεγκέι!

Ο σπουδαίος δρομέας από την Ουγκάντα με επίδοση 12.35.36 "διέλυσε" το παγκόσμιο ρεκόρ στα 5000μ.

Το "κατέβασε" κατά 2'' και έγραψε ιστορία. Το προηγούμενο ήταν 12.37.35 και είχε σημειωθεί από τον Μπεκέλε στην Ολλανδία στις 31/5/2004.Ο Τσεπτεγκέι είναι και ο παγκόσμιος πρωταθλητής στα 10.000 μέτρα, από τη διοργάνωση στην Ντόχα, το 2019.

Πίσω από τον Τσεπτεγκέι, στην δεύτερη θέση. στον τελικό των 5.000μ. στο Μονακό την Παρασκευή (14/8), τερμάτισε ο Κενυάτης Νίκολας Κιμέλι με ατομικό ρεκόρ (12:51.78), ενώ ο Τζέικομπ Κροπ, πέρασε τρίτος τη γραμμή του φίνις με χρόνο

Στο Diamond League είχαμε και ευρωπαϊκό ρεκόρ από τον Γιάκομπ Ινγκέμπριγκτσεν στα 1.500 μέτρα . Ο 19χρόνος Νορβηγός με χρόνο 3:28.68.τερμάτισε δεύτερος και κατέρριψε το ρεκόρ του Βρετανού Μο Φάρα με 3:28.81. Αυτό ήταν το δεύτερο ευρωπαϊκό ρεκόρ του Γιάκομπ Ινγκέμπριγκτσεν το 2020, καθώς είχε προηγηθεί η επίδοσή του με 4:50.01 στα 2.000μ. στο Όσλο στις 11 Ιουνίου.

Πρώτος τερμάτισε ο Κενυάτης παγκόσμιος πρωταθλητής Τίμοθι Τσεριγιότ, σε 3:28.45.

This was exciting to watch! Well done @joshuacheptege1 . New world record. #MonacoDL pic.twitter.com/zePcmsLKxI

"I think Monaco is a special place.

It took a lot of mind setting to keep being motivated this year.

I pushed myself, I had the right staff with me, the right coach. I'm usually based in Europe, but being based in Uganda with my family was actually great."@joshuacheptege1 pic.twitter.com/3UMbuOAa0N

— World Athletics (@WorldAthletics) August 14, 2020