Noah Lyles: Νόμιζαν ότι έσπασε το ρεκόρ του Μπολτ, αλλά τελικά έτρεξε 185 μέτρα! (vid)

Συγκεκριμένα, στους Inspiration Games, ο Noah Lyles, φάνηκε να σπάει κάθε ρεκόρ κάνοντας τα 200 μέτρα σε 18,19 δευτερόλεπτα!

Θυμίζουμε πως ο Μπολτ έχει κάνει τα 20 μέτρα σε 19,19''.

Ο σχολιαστής του BBC, Στιβ Κραμ είπε αμέσως: «Αυτό δεν γίνεται να είναι σωστό».

Λίγο αργότερα αποκαλύφτηκε από τον Kραμ, πως ο Lyles είχε ξεκινήσει από λάθος λωρίδα με αποτέλεσμα να τρέξει 15 μέτρα λιγότερα από τους αντιπάλους του, δηλαδή 185.

Ο 22χρονος αθλητής έγραψε στο Twitter: «Δεν μπορείς να παίζεις με τα συναισθήματά μου έτσι ...».

You can’t be playing with my emotions like this....

got me in the wrong lane smh

— Noah Lyles (@LylesNoah) July 9, 2020