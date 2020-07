Ασταμάτητη η Αναστασία Ντραγκομιροβα @pesevaki βελτίωσε εκ νέου το πανελλήνιο ρεκόρ Κ18 στην τρίτη της βολή στη σφαιροβολία στους αγώνες Κώστας Σπανίδης με 17,44 μετρα. Το αγώνισμα είναι σε εξέλιξη #segas #Athletics #werunwejumpwethrow

