Κατερίνα Στεφανίδη: Άφησε το... επι κοντώ και πήρε τα βουνά (pics&vid)

Η πεζοπορία (και το περπάτημα γενικότερα για να λέω και την αλήθεια) δεν είναι από τις αγαπημένες μου δραστηριότητες. Αλλά με τα χίλια ζόρια φτάσαμε στην κορυφή, λίγο πάνω από τα 2600 μέτρα, και η θέα ήταν εκπληκτική! Hiking is not ranked high in my preferred activity list. But we made to the top and the views were quite nice. #nike #stoiximan #toyota #elpe #nbg #elitestrom #seventeen #lorvenn #visa #hike #hikingadventures #mountains #view #viewfromthetop #couple #adventures #explore #travel ##travelphotography #adventure

