Πέθανε ο πρόεδρος της ευρωπαϊκής ομοσπονδίας στίβου, θαυμαστής της Κατερίνα Στεφανίδη

Τον Ιανουάριο του 2018, ο Σβέιν Άρνε Χάνσεν εξέφραζε στο gazzetta.gr τον θαυμασμό του για την Ελληνίδα ολυμπιονίκη του άλματος επί κοντώ, Κατερίνα Στεφανίδη, την οποία χαρακτήριζε «σούπερ σταρ».

Ο Νορβηγός, πρόεδρος της ευρωπαϊκής ομοσπονδίας στίβου από το 2015, όταν και είχε διαδεχθεί τον Ελβετό Χανσγιέργκ Βιρτς, πέθανε σε ηλικία 74 ετών, εξαιτίας επιπλοκών από εγκεφαλικό επεισόδιο που είχε υποστεί στα μέσα Μαρτίου.

Έκτοτε νοσηλευόταν και, μάλιστα, στις 10 Απριλίου είχε κάνει ευχαριστήρια ανάρτηση στο Twitter, στην οποία ανέφερε μεταξύ άλλων ότι «οι τελευταίες τέσσερις εβδομάδες ήταν πολύ σκληρές και παλεύω κάθε μέρα για να ανακτήσω την δύναμή μου». Δυστυχώς, δεν τα κατάφερε...

Friends...hello from my hospital bed..I am so grateful to you all for your messages of support and I need them all.The last 4 wks have been very tough & I am fighting everyday to regain my strength. Your support means the world to me & pls keep it coming. We will meet again.

— Svein Arne Hansen (@SvenPres) April 10, 2020