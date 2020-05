Με τη Στεφανίδη ο δεύτερος αγώνας Ultimate Garden Clash (pic)

Η World Athletics θα συνεχίσει τη σειρά αγώνων Ultimate Garden Clash το Σάββατο (16/5, 20.00) με τις Κατερίνα Στεφανίδη, Κέιτ Ναζότ και Αλίσαν Νιούμαν, που θα βρίσκονται χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά ωστόσο θα διεκδικήσουν τη νίκη σε έναν ιδιότυπο αγώνα.

Σε συνέχεια του αγώνα ανάμεσα στους Λαβιλενί, Κέντρικς και Ντουπλάντις, όπου συμμετείχαν σε αγώνα στις αυλές των σπιτιών του, η WA θα καλύψει μέσω YouTube, την αναμέτρηση ανάμεσα στις τρεις αθλήτριες από Ελλάδα, ΗΠΑ και Καναδά, που στο σύνολο τους θα κάνουν χρήση σταδίων με την Κατερίνα Στεφανίδη να να επιλέγει το στάδιο του συλλόγου της, στη Φιλοθέη.

Στόχος των τριών αθλητριών θα είναι να κάνουν σε διάστημα μισής ώρας, όσο το δυνατόν περισσότερα άλματα πάνω από τα 4,00 μέτρα.

Πεποίθηση πάντως των αθλητριών είναι πως θα ξεπεράσουν τα 98 επιτυχημένα άλματα των Ανδρών πάνω από τα 5,00 μέτρα.

Live athletics is back for the weekend@KatStefanidi @alysha_newman94 @ktnago13 in the #UltimateGardenClash - Pole Vault Edition!

Saturday, 16 May, live on World Athletics channels

