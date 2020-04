Κορονοϊός: Ακυρώθηκε το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου του 2020! (pic)

H Ευρωπαϊκή ομοσπονδία στίβου μαζί με τους Γάλλους αποφάσισαν πως λόγω της εξάπλωσης του κορονοϊού ακυρώνουν το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ανδρών-γυναικών που είχε αναλάβει το Παρίσι για το διάστημα 26-30/8.

Ενώ οι περισσότερες ομοσπονδίες μεταθέτουν μεγάλους αγώνες για το 2021 οι Γάλλοι ζήτησαν για οικονομικούς λόγους να μην αναβληθεί αλλά ν' ακυρωθεί το Ευρωπαϊκό.

Έτσι το επόμενο θα διεξαχθεί τον Αύγουστο του 2022 στο Μόναχο. Οι Γάλλοι τόνισαν πως η απόφαση δεν ήταν εύκολο αλλά δεν θα ήταν δυνατό να γίνουν αγώνες χωρίς κόσμο.

«Με μεγάλη λύπη ανακοινώνουμε την ακύρωση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Παρίσι 2020. Ελπίζαμε σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς να προσφέρουμε στους Ευρωπαίους αθλητές ένας σημαντικό γεγονός στο τέλος του καλοκαιριού. Δυστυχώς σήμερα ενημερωθήκαμε από την Οργανωτική Επιτροπή και τη γαλλική ομοσπονδία, πως μετά τις επαφές που είχαν με τις υγειονομικές υπηρεσίες της χώρας, δεν ήταν δυνατό να προχωρήσουν στην διεξαγωγή των αγώνων.

Παρότι λυπούμαστε γι΄αυτή την εξέλιξη, πρέπει να τονίσουμε πως η υγεία και η ασφάλεια αθλητών, αθλητριών, φιλάθλων και εργαζομένων είναι αυτή που προέχει. Θα κάνουμε πάντα ό,τι είναι καλύτερο για τα μέλη της οικογένειας του κλασικού αθλητισμού», είπε μεταξύ άλλων ο Ντόμπριν Καραμαρίνοφ, ο οποίος εκτελεί χρέη προσωρινού προέδρου στην ΕΑ.

Το συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας θα συνεδριάσει με τηλεδιάσκεψη στις 7-8 Μαΐου με θέματα που έχουν να κάνουν κυρίως με τους αγώνες που έχουν αναβληθεί.

