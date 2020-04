Κορονοϊός: Η Τσέχα πρωταθλήτρια Κατερίνα Σαφράνκοβα ράβει μάσκες προστασίας (pics)

Rouškobraní to je číslo,které dneska padlo...není to moc ale v kuchyni předělané na šicí dílnu ještě dobrý. Je to jako když plivne do toho množství co je potřeba, ale alespoň to. Je prima vidět jak si teď pomáháme! Jak se na sebe usmíváme a všichni si přejeme jen jedno...být zdraví, moct jít ven, do práce a do školy. A pamatujme si tuhle lekci až se to vrátí do normálu...je čas přehodnotit priority a začít si víc vážit toho co máme....omlouvám se za tenhle "slint" ale zamysleme se. Teď máme čas ... #kacenatlacena #rouskyvsem #rouskobrani #svadlenka #karantena #lekce #zamyslise #jedemevtomspolu #depka #nejistota #bezmoc #pomoc #pratelstvi #vira #lepsizitrky

A post shared by Kateřina Šafránková (@safrankova.katka) on Mar 20, 2020 at 2:36pm PDT