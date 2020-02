Πρωτιά για τον Ζήκο στα 60μ στο πανελλήνιο πρωτάθλημα (vid)

Ο Κώστας Ζήκος νικητής στα 60 μ. με 6.67, ο Δουβαλίδης ήταν 2ος με 6.80 μια ο Χρυσάφης 3ος με 6.82 #segas #sef

