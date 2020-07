Ο Πετρούνιας παίρνει θέση για το θέμα της Αγιάς Σοφιάς (pic)

Κανένας άνθρωπος και καμία απόφαση δεν μπορεί να αλλάξει τη θέση που έχεις στην καρδιά, στην ιστορία μας και στη συνείδησή μας . Τhere is no individual or decision that can change the place you have in our hearts, history and conscience . #ΑγιαΣοφια #hagiasophia

