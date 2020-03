Κορονοϊός: Ακυρώθηκε ο τελικός του Πετρούνια στο Μπακού! (pic)

Λίγες ώρες πριν από την διεξαγωγή των τελικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου γυμναστικής στο Μπακού αποφασίστηκε από την κυβέρνηση και την ομοσπονδία του Αζερμπαϊτζάν η ακύρωση τους.

Ο λόγος είναι φυσικά ο κορονοϊός (COVID-19) και ο κίνδυνος εξάπλωσης του.

«Έπειτα από απόφαση της Διεύθυνσης Επιχειρήσεων, υπό το Υπουργικό Συμβούλιο της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν, οι τελικοί του παγκοσμίου κυπέλλου ενόργανης γυμναστικής που ήταν προγραμματισμένοι για τις 14 και 15 Μαρτίου, ματαιώθηκαν.

Η απόφαση αυτή της Ομοσπονδίας Γυμναστικής του Αζερμπαϊτζάν σχετίζεται με την πρόληψη της διάδοσης του κορωνοϊού στον κόσμο και την εφαρμογή έκτακτων προληπτικών μέτρων», ανέφερε η ανακοίνωση των Αζέρων.

Έτσι μετά από αυτή την εξέλιξη ο Λευτέρης Πετρούνιας δεν θ' αγωνιστεί στον τελικό του Σαββάτου στους κρίκους και ο Νίκος Ηλιόπουλος στον τελικό της Κυριακής στο μονόζυγό.

Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης ήταν πρώτος στον προκριματικό της Πέμπτης και ήταν το μεγάλο φαβορί για το χρυσό μετάλλιο, το 2ο στη σειρά στη διοργάνωση μετά από εκείνο στη Μελβούρνη.

Η τύχη του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Μπακού θα αποφασιστεί από την FIG η οποία θυμίζουμε πως μετέφερε τον τελευταίο αγώνα, αυτόν στην Ντόχα, από τον Μάρτιο στις 3-6/6.

Ακόμη σημειώνουμε ότι η ΔΟΕ έχει δώσει παράταση στους αγώνες πρόκρισης έως τις 30/6. Βέβαια μ' όλα αυτά που συμβαίνουν ακόμη και οι Ολυμπιακοί Αγώνες είναι στον ...αέρα.

H σχετική ενημέρωση από την FIG:

#ArtisticGymnastics - Finals of FIG Apparatus World Cup in #Baku have been cancelled.

https://t.co/g38H52xlGh

— FIG Media (@FIG_media) March 13, 2020