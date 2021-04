Παγκόσμιο ρεκόρ στην εποχή του κορονοϊού: 78.313 θεατές σε αγώνα AFL στη Μελβούρνη (pic & vids)

Το MCG θυμήθηκε τις παλιές καλές εποχές, προ κορωνοϊού, όπου με δυσκολία έβρισκε κάποιος εισιτήριο.

Το εν λόγω γήπεδο, φιλοξένησε τους περισσότερους φιλάθλους σε ένα αθλητικό γεγονός από οπουδήποτε αλλού στον κόσμο από την έναρξη της πανδημίας COVID-19. Συγκεκριμένα 78.113 θεατές παρακολούθησαν την Essendon να επικρατεί της Collingwood.

Η παραδοσιακή σύγκρουση στην Anzac Day* είναι το μεγαλύτερο παιχνίδι εντός και εκτός AFL της σεζόν στην Αυστραλία.

Το πλήθος ξεπέρασε τους 67.000 θεατές που παρακολούθησαν έναν αγώνα κρίκετ μεταξύ Ινδίας και Αγγλίας στο Ahmedabad τον περασμένο μήνα.

Οι οπαδοί στη Βικτώρια ανταποκρίθηκαν, λοιπόν, στην απόφαση της Κυβέρνησης να αυξήσει την χωρητικότητα στο MCG στο 85%.

Μάλιστα, οι δύο ομάδες κατά την είσοδό τους στο γήπεδο κρατούσαν ένα πανό για να τιμήσουν την Ημέρα Anzac και ακολούθησε ενός λεπτού σιωπή.

* Anzac Day είναι η εθνική μέρα μνήμης στην Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία η οποία γενικότερα τιμά τη μνήμη όλων των Αυστραλών και Νεοζηλανδών που υπηρέτησαν την πατρίδα τους και πέθαναν σε όλους τους πολέμους.

