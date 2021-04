H απίθανη «στεκιά» στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Snooker που χαρακτηρίστηκε «μια από τις καλύτερες όλων των εποχών» (vid)

Αυτή τη «στεκιά» θα τη ζήλευε ο Ρόνι Ο’ Σάλιβαν και άπαντες οι θρύλοι που ανήκουν στο πάνθεον του σνούκερ. Κι όμως, προήλθε από τον Λούις Χίθκοουτ, τον 23χρονο Βρετανό παίκτη και Νο67 της παγκόσμιας κατάταξης, ο οποίος άφησε «άλαλο» τον κόσμο του αθλήματος με τον πόντο που κέρδισε στα προκριματικά του Σέφιλντ για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.

Στη διάρκεια του τρίτου γύρου, ο μόλις δύο χρόνια επαγγελματίας παίκτης έκανε το απίθανο: χτυπώντας παράλληλα από το όριο της τσόχας, έστειλε τη λευκή μπάλα στη μία γωνία, με τόσο σωστά υπολογισμένη δύναμη που κατάφερε να σχηματίσει νέα γωνία 45 μοιρών και να πετύχει την κίτρινη μπάλα, κερδίζοντας τον πόντο.

Θαυμάστε την απίθανη «στεκιά» του 23χρονου:

